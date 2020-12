Regalare prodotti di prima necessità per i bisognosi: riparte 'La spesa che non pesa'

Nel corso della prima ondata dell’emergenza sanitaria l’amministrazione comunale, in collaborazione con la Caritas e con gli esercenti del territorio propose l’iniziativa LA SPESA CHE NON PESA. In questo momento speciale dell’anno l’iniziativa viene rilanciata con l’obiettivo di far vivere a tutte le famiglie feste serene. Chiunque può andare in uno degli esercizi che hanno aderito (identificati da un adesivo) e comprare alcuni prodotti che vengono indicati dalla Caritas. Saranno poi i volontari a ritirarli e a consegnarli con in pacchi alimentari.

Nei mesi di marzo e aprile sono stata veramente tante le persone che hanno risposto in modo positivo, donando beni di prima necessità. Nello stesso tempo sono arrivate tante donazioni sia da privati cittadini che da aziende del territorio. La situazione ancora oggi rimane critica e per questo, in questo particolare momento dell’anno c’è ancora un volta bisogno di solidarietà. I pacchi alimentari vengono distribuiti oltre al lunedì anche il venerdì e mentre prima la cadenza, prima quindicinale, è diventata settimanale. Sono oltre 40 i volontari dell’associazione impegnati nell’attività di raccolta, confezionamento dei pacchi e distribuzione.

L’idea di rilanciare il progetto LA SPESA CHE NON PESA anche in questa fase due e proprio nel mese di dicembre nasce dalla constatazione che la situazione si mantiene critica e dalla volontà di dare a tutte le famiglie piccole semplici cose di cui gioire in questo periodo così complesso.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa