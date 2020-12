Smart city e mobilità sostenibile: cambiamenti ed effetti del Covid-19 in un webinar

Sicurezza stradale e mobilità sostenibile: è questo il tema del webinar organizzato dall’Associazione Gabriele Borgogni che da 16 anni fornisce assistenza a tutti coloro che sono stati vittime di incidente stradale, dall'assistenza legale a quella medica e riabilitativa, impegnandosi anche in attività di educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado in collaborazione con le Istituzioni locali e nazionali.

“In questi 16 anni di lavoro ci siamo resi conti che parlare di sicurezza stradale non può prescindere dal riflettere sulla mobilità in generale delle città – afferma Valentina Borgogni, Presidente dell’Associazione Gabriele Borgogni -. La mobilità della città in cui si vive e si lavora deve garantire e migliorare la qualità di vita ai suoi cittadini, non peggiorarla e renderla difficile, soprattutto alla luce dei cambiamenti resi necessari anche a causa della pandemia da Covid-19”.

L'obiettivo del webinar è quello di ripensare alla mobilità del centro urbano in chiave smart ossia intelligente, modificando abitudini

“Sentiamo spesso parlare di città smart intesa come città sostenibile, efficiente, tecnologica ed innovativa – prosegue Borgogni -. “L'Associazione vuole essere protagonista di queste riflessioni di oggi per essere poi anche protagonista delle azioni di domani, perché una mobilità intelligente necessariamente deve essere anche sicura”.

Per questo motivo da tempo l'Associazione sostiene la riorganizzazione delle piste ciclabili e la sicurezza dei ciclisti; lavora per proporre processi di digitalizzazione che possano aumentare la sicurezza sulle strade grazie alla tecnologia oggi a disposizione; non da ultimo crede nella necessità di creare zone smart per coloro che per convivono con handicap motori e che oggi si sentono limitati nella loro mobilità cittadina.

“Tutto questo naturalmente non lo possiamo fare da soli, ma solo con l'aiuto delle Istituzioni – conclude la Presidente dell’Associazione Borgogni – oltre che di tutti quei soggetti privati e non che si fanno parte diligente del progetto. Non da ultimo, da tutti noi cittadini”.

L’appuntamento è per giovedì 17 dicembre alle ore 15 in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’Associazione Gabriele Borgogni.

Saluti di apertura:

Valentina Borgogni - Presidente Associazione Gabriele Borgogni

On. Raffaella Paita - Presidente Commissione Trasporti Camera

Eugenio Giani - Presidente Regione Toscana

Dario Nardella - Sindaco di Firenze

Moderatore: Pierangelo Soldavini, giornalista de Il Sole24Ore

Relatori:

Cecilia Del Re – Assessore all’Ambiente del Comune di Firenze con delega Smart City

Joost Flamond - Ambasciatore Olandese

Pieluigi Bonora - Giornalista e Promotore #ForumAutoMotive

Avv. Gialuca Santilli - Presidente Osservatorio Bikeconomy

Jean Claude Pinto - Rotary Fellowship Cycing-to-Serve

Avv. Annalisa Parenti - Forum Firenze