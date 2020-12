Tariffa scontata e apertura al sabato per 'Il Girotondo' a Certaldo

Lo spazio gioco “Il Girotondo” di via Turchini 96 è pronto a riaprire e rilancia le iscrizioni con uno sconto speciale sulle tariffe per tutte le famiglie che vorranno iscrivere i propri figli e con una novità sui giorni di apertura che vengono estesi anche al sabato.

Il Girotondo è un servizio educativo svolto in un ambiente pensato per favorire e sostenere la curiosità, l'autonomia e la socializzazione dei bambini. Orari: dal lunedì al sabato dalle ore 7,30 alle ore 13,00, per bambini dai 12 ai 36 mesi. Il servizio funzionerà da gennaio a luglio 2021, le famiglie pagheranno il costo alla Cooperativa Arca, che gestisce il servizio, ed il Comune rimborserà poi alle famiglie circa il 50% del costo del servizio.

È possibile frequentare il centro per tutti e sei i giorni di apertura (costo totale 230 euro, rimborso totale 100 euro, costo per la famiglia 130 euro) , oppure per cinque giorni (da lunedì a venerdì, costo totale 200 euro, rimborso 100 euro, costo per la famiglia 100 euro) oppure per soli due o tre giorni settimanali a scelta (rispettivamente 120 e 80 euro il costo totale, 60 e 40 euro il rimborso, 60 e 40 euro il costo finale per la famiglia). La famiglia dovrà pagare il costo totale all’inizio e riceverà poi un rimborso in tre tranche trimestrali

Per maggiori informazioni è necessario rivolgersi all’ufficio scuola del Comune di Certaldo, Borgo Garibaldi 37, tel. 0571 661212.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa