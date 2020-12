Toscana zona gialla? Da Giani dossier all'Iss: "Decideranno loro. Dati da regione virtuosa"

"I dati di oggi legittimano una possibilità di movimento, che io auspico con la zona gialla". Parole e musica di Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana. Presente all'inaugurazione del drive through di Sesto Fiorentini - il più grande d'Europa - Giani ha detto: "Gran parte dei Comuni in Toscana non ha contagi, alcuni da giorni. Se siamo arrivati a 445 nuovi casi andiamo tra le 4-5 regioni più virtuose d'Italia. Abbiamo lavorato molto, mettendo a disposizione quelle 500 persone che abbiamo raccolto dalle liste della Protezione Civile per organizzare un tracciamento che ci ha consentito di isolare, quindi prevenire e mettere in condizione il contagio di diffondersi solo con lentezza rispetto alle altre situazioni".

Giani ha inviato un dossier all'Iss per chiedere il passaggio in zona gialla Covid per la Toscana. Ancora il presidente: "Mi rimetto a loro, è inutile fare azioni che poi compromettono la trasparenza e la correttezza del dialogo. C'è interlocuzione, spero che porti ai risultati migliori. Ritengo che nell'interesse dei toscani e della Toscana dobbiamo rapportarci portando i dati e aspettando le loro decisioni".

"Dobbiamo rapportarci con le autorità di governo e la cabina di regia almeno per i prossimi 5 mesi, perché è vero che ci sarà il vaccino, è vero che ci saranno gli anticorpi monoclonali, ma questa interlocuzione settimana per settimana la vedremo per cinque mesi. Quindi è bene avere il rapporto più corretto e di rispetto reciproco migliore" ha concluso Giani.