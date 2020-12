Vaccino Toscana, Bezzini: "A metà gennaio per i primi 120mila toscani"

Vaccino Toscana, come e quando le prime dosi

"La Regione Toscana ha definito insieme al governo il numero delle persone che saranno vaccinate" contro il Covid "nel primo step che ammonta ad oltre 120mila toscani". Così il commento dell'assessore alla sanità regionale Simone Bezzini. A margine di una conferenza sul nuovo drive-through a Sesto Fiorentino "la prima vaccinazione sarà intorno a metà gennaio, e il richiamo fra fine gennaio ed i primi giorni di febbraio, poi proseguiremo ulteriormente con le categorie indicate dal governo".

Vaccino Toscana, a chi sarà data priorità? "A operatori sanitari, socio-sanitari, ospiti delle Rsa, sistema del 118 ed operatori delle cliniche della sanità private. È al lavoro uno staff di 45 persone, composte dal dipartimento regionale della sanità e di tutte le aziende sanitarie del territorio, che si riuniscono tutte le sere, che stanno già immaginando come organizzare anche concretamente la distribuzione e la somministrazione del vaccino, partendo dai 12 hub che sono stati riconosciuti nazionalmente".

Per le 'periferie' della Toscana, zone lontane dai grandi ospedali, sono stati pensati anche "degli hub secondari, e per consentire anche di poter raggiungere in maniera più agevole le Rsa che sono dislocate nei territori rurali e in montagna".