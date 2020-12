Consiglio comunale di Vinci convocato per il 18 dicembre

Il sindaco Giuseppe Torchia ha convocato il Consiglio comunale di Vinci per venerdì 18 dicembre alle ore 21.30. La seduta dell’Assise cittadina si terrà in videoconferenza e sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Comune.

Si discuterà e delibererà sul seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del sindaco;

2. Gruppo Scipioni per Vinci - cons. Manuela Landi - Interrogazione su interruzione del servizio di guardia medica alle ore 24;

3. Gruppo Scipioni per Vinci - cons. Alessandro Scipioni - Mozione a sostegno dei commercianti;

4. Gruppo Scipioni per Vinci - cons. Alessandro Scipioni - Mozione a oggetto: richiesta inserimento di Vinci nella lista del Patrimonio dell'umanità;

5. Associazione Iris: approvazione della nuova versione dello statuto recante modifiche all'articolo 2;

6. Conferma aliquota e soglia esenzione addizionale Irpef anno 2021;

7. Determinazione aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria "Imu" anno 2021;

8. Servizio di gestione dei rifiuti urbani - Approvazione del piano finanziario e gestionale predisposto dall'autorità di ambito Ato Toscana centro per l'anno 2020;

9. Programma biennale per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'art. 21 comma 8 dlgs n° 50/2016 anni 2020-2021 - Terza modifica - Approvazione.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa