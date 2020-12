Covid, la Commissione Sanità: "La Toscana deve dotarsi di un Piano regionale vaccini"

La Toscana deve dotarsi di un Piano regionale vaccini che garantisca il fabbisogno necessario a raggiungere la cosiddetta immunità di gregge. È quanto prevede la proposta di risoluzione approvata dalla commissione Sanità del Consiglio regionale, guidata da Enrico Sostegni (Pd).

Tra questi, oltre all’individuazione delle categorie che per prime dovranno essere vaccinate - operatori sanitari e soggetti fragili - all’Esecutivo si chiede di organizzare la logistica, anche individuando i presidi sanitari che dovranno gestire la somministrazione, la formazione del personale e di prevedere la gestione, in base alle caratteristiche anche territoriali della Toscana, delle diverse tipologie di vaccini che di volta in volta saranno disponibili. Ferma restando la continuità di interlocuzione con il Governo, la Giunta dovrà tenere costantemente informato il Consiglio e la commissione Sanità sull’evoluzione del Piano e delle attività ad esso correlate.

La proposta di risoluzione, in discussione nella prossima Aula, è passata all’unanimità. Non ha partecipato al voto pur “nell’ottica di esprimere parere favorevole” Fratelli d’Italia.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale