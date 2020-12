Esami in libera professione, quasi 18mila prenotazioni in un mese nell'Asl Centro

Operativo dalla metà di ottobre il Call center unico aziendale per le prenotazioni di visite ed esami in Libera Professione.

Il call center utilizza per la prenotazione il nuovo software unico denominato CUP 2.0 per tutta l'offerta di libera professione della Azienda Usl Toscana centro.

La prenotazione e disdetta di una prestazione in Libera Professione Intramuraria è effettuabile tramite linea fissa o cellulare contattando il numero unico aziendale 055545454 tasto 6 dal lunedi al venerdi con orario 7,45-18,30; il sabato e pre festivi con orario 7,45 – 12,30

Nel solo mese di novembre ha gestito 17.849 contatti di cittadini che hanno chiamato per gli appuntamenti con un tempo medio di attesa di 1,41 minuti.

"Prosegue l'implementazione dei servizi di prenotazione gestibili da casa per semplificare sempre di più gli accessi alle prestazioni da parte dei nostri residenti, ancor più in momento come questo in cui gli accessi diretti alle sedi avvengono in modo contingentato per le normative imposte a tutela della salute" ha commentato il direttore del del Cup aziendale e Urp e tutela dei cittadini, il dottor Leonardo Pasquini.

Sono sempre di più, quindi, nell'Azienda USL Toscana centro le opportunità offerte da internet messe a disposizione nella consapevolezza che, ormai, la maggioranza dei cittadini dispone di un device.

Tuttavia è possibile recarsi anche di persona presso le segreterie amministrative delle sedi aziendali per effettuare le prenotazioni e/o le disdette degli appuntamenti per la Libera Professione intramuraria.

Di seguito le sedi e orari di apertura:

Empoli - ospedale San Giuseppe, viale Boccaccio 16

orario: da lunedì a venerdì ore 8.00-19.30, sabato ore 8.00-12.30

Firenze - ospedale San Giovanni di Dio, via di Torregalli 3 (padiglione "Leonardo da Vinci", primo piano)

orario: da lunedì a venerdì ore 13.00-19.30, sabato ore 8.00-12.30

Firenze - ospedale Santa Maria Nuova, piazza Santa Maria Nuova 1 (presso la Radiologia)

orario: da lunedì a venerdì ore 14.00-18.30

Firenze - ospedale Piero Palagi, viale Michelangiolo 41 (secondo piano - stecca dedicata)

orario: da lunedì a venerdì ore 13.00-19.30, sabato ore 9.00-12.30

Bagno a Ripoli - ospedale Santa Maria Annunziata, via dell'Antella 58 (primo piano, vicino cup istituzionale)

orario: da lunedì a venerdì ore 13.00-19.30, 2° e 4° sabato del mese ore 8.00-12.30

Figline e Incisa Valdarno - ospedale Serristori, via XXV Aprile 10

orario: da lunedì a venerdì ore 13.00-19.30

Borgo San Lorenzo - nuovo ospedale del Mugello, viale della Resistenza (piano terra)

orario: da lunedì a venerdì ore 13.00-19.30

Pistoia - presidio ex convento di Santa Maria delle Grazie, via della Crocetta

orario: da lunedì a venerdì ore 8.30-19.30

Pescia - presidio ospedaliero (ex Filanda), via C. Battisti 2

orario: da lunedì a venerdì ore 8.30-19.30

Monsummano Terme - casa della salute, via Calatafimi 52

orario: giovedì ore 14.00-19.30

Prato - centro socio sanitario "Giovannini", via Cavour 87

orario: da lunedì a venerdì ore 9.00-19.30, sabato ore 8.00-13.30

Prato - nuovo ospedale Santo Stefano, via Suor Niccolina Infermiera 20/22

orario: da lunedì a venerdì ore 13.00-18.30

Per quanto riguarda il pagamento di seguito le diverse modalità:

• presso le macchine riscuotitrici dislocate nei presidi ospedalieri e territoriali

• sulla piattaforma Regionale IRIS https://iris.rete.toscana.it in modalità PAGAMENTI SPONTANEI inserendo codice fiscale e posizione IRIS IUV ( Identificativo Unico di Pagamento) presente sul foglio di prenotazione oppure in modalità ACCESSO AUTENTICATO con TSE /CNS attiva oppure credenziali SPID; la posizione debitoria sarà proposta automaticamente dalla piattaforma

• presso gli esercizi aderenti al servizio Pago PA utilizzando il modulo avviso di pagamento

L'elenco completo dei professionisti di Libera Professione è consultabile sul Sito Aziendale al seguente link:

https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/servizi-e-attivita/diagnosi-e-cura/1359-libera-professione-a-area-a-pagamento/10421-libera-professione