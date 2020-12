FdI - Cdx per Empoli: “Delusi e insoddisfatti dalla risposta sul centro disabili di Cerbaiola”

L'assessorato sabota anche il Consiglio comunale sulla questione ristrutturazione del centro disabili di Cerbaiola. "Con un'interrogazione comunale abbiamo riportato le istanze dell'associazione "ragazzi di Cerbaiola" in quella che è la sede dove si dovrebbero fare gli interessi del cittadino" - esordiscono i consiglieri di Fratelli d'Italia Simona Di Rosa, Andrea Poggianti e Federico Pavese - "l'associazione da tempo cerca di mettersi in contatto con chi è competente per trovare rimedi alla vetustà del centro, senza ottenere risposte. Pertanto, siamo intervenuti noi, che, pur essendo riusciti finalmente ad avere informazioni, lamentiamo la loro incongruità con quanto richiesto".

"Non sappiamo ancora nulla, né a quanto pare ci è dato sapere, se il comune ritenga opportuno attivarsi, in che modo, entro quali termini, reperendo quali fondi per ammodernare il riscaldamento con gas metano, attualmente a gasolio, e istallare il riscaldamento in palestra, interventi attuali ed urgenti" - commenta Simona Di Rosa -"Porre in essere gli interventi richiesti significa migliorare la dimensione relazionale dell'individuo. Aver cura del territorio è aver cura delle persone, ma con grande rammarico, su questa vicenda dobbiamo riconoscere l'insensibilità dell'amministrazione per il benessere della persona disabile, tanto da evitare di rispondere sia ai diretti interessati che ai Consiglieri comunali".

“Delusi e insoddisfatti dalla risposta dell’Assessore Torrini - concludono Poggianti e Pavese. È compito di un assessore esprimere una volontà politica e programmatica al Consiglio Comunale, non dare mera lettura delle risposte degli uffici, addirittura vaghe e incomplete.”

