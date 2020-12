Fiordiquattrino da Siena vince il Gelato Festival

Il miglior gelato della Toscana? È fatto con il Brandy della Distilleria Deta

Il Gelato Festival Europa 2020 parla senese. Valentina Sorrentino, titolare della Gelateria Cremè di Siena ha conquistato la tappa toscana della manifestazione internazionale con il suo “Fiordiquattrino”, un gelato realizzato con crema al miele, grue di fave di cacao, profumo d’arancia, ma soprattutto con il Brandy Quattrino della Distilleria Deta, storica impresa valdelsana che dal 1926 produce liquori e distillati a Barberino Tavarnelle.

Sorrentino ha conquistato i palati dei migliori maestri gelatai della Toscana, riuniti a Firenze nei giorni scorsi, con un gelato nel quale - come lei stessa ha sottolineato – ha voluto racchiudere i migliori prodotti del territorio. Il Brandy Quattrino è uno dei fiori all’occhiello della Distilleria Deta, prodotto dalla distillazione di vino italiano e successivamente invecchiato in botti di rovere di Slavonia. Si caratterizza per i profumi di uva passa, cannella, frutta matura e, al gusto, per un “finale” agrumato che bilancia l’alcolicità e i sentori del legno.

“Ci fa molto piacere – sottolinea Fancesco Montalbano, direttore della Distilleria Deta – che un nostro prodotto sia stato utilizzato per questo gelato. Il fatto che il ‘Fiordiquattrino’ abbia vinto un concorso così importante ci rende oltretutto orgogliosi, anche perché offre un’opportunità in più per gustare un prodotto nel quale crediamo molto e che è un pezzo di storia della nostra distilleria”.

Il Gelato Festival è considerato il torneo individuale di gelateria più prestigioso al mondo e l’evento leader di promozione del settore. Si articola in una fase di qualificazione della durata di 4 anni con selezioni e finali nazionali e continentali che consentono a chef provenienti da tutto il mondo di qualificarsi per la fase conclusiva del torneo, la finale mondiale denominata “Gelato Festival World Masters”. La prossima finale mondiale si terrà nel 2021.

Fonte: Ufficio stampa