Fratelli d'Italia Pontedera aderisce a 'Compriamo Locale'

Fratelli d'Italia Pontedera aderisce alla campagna “Compriamo Locale” per sostenere le attività commerciali e produttive del territorio.

Mai come quest'anno sarà fondamentale fare gli acquisti di Natale nei negozi della città e in tutte quelle piccole botteghe diffuse sul territorio comunale. Scegliamo la qualità dei prodotti locali e la cortesia dei nostri negozianti, perché la grave crisi che stiamo vivendo rischia di cancellare tante di queste piccole realtà commerciali e sarebbe un danno gravissimo per l'economia del territorio e per l'intera cittadinanza.

Inoltre, in questo difficile periodo caratterizzato dal distanziamento e dall'isolamento, rivolgerci al negoziante di fiducia può essere un modo per mantenere vivo quel rapporto umano così importante per la coesione della nostra comunità. Fratelli d'Italia Pontedera, come sempre, si dimostra vicina ai commercianti e agli imprenditori del territorio.

Matteo Bagnoli

Emanuele Parravicini

Fratelli d'Italia Pontedera