Giani e Ciuoffo presentano i contributi per la banda ultra-larga nelle scuole

Interverrà anche il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, alla conferenza stampa di presentazione del bando per la concessione di contributi per la connettività ad internet in banda ultra-larga negli istituti scolastici della Toscana. L’incontro con i giornalisti si svolgerà dopodomani, giovedì 17 dicembre, alle 12,30, nella sala Pegaso di palazzo Strozzi Sacrati, sede della giunta regionale. Ad illustrare la delibera, assieme al presidente Giani, sarà l’assessore regionale Stefano Ciuoffo all’innovazione digitale.

Sarà possibile seguire la conferenza stampa anche attraverso la piattaforma Zoom all’indirizzo che sarà fornito nell’imminenza dell’evento.

Fonte: Regione Toscana