Human Library Online per sconfiggere i pregiudizi a Montespertoli

Promuovere il dialogo, ridurre i pregiudizi e rompere gli stereotipi. È questo l'obiettivo della “Human Library” ovvero la Biblioteca Vivente. Si tratta di una vera e propria biblioteca con lettori, bibliotecari e un catalogo di libri che in realtà è fatto di persone in carne ed ossa. Questi “libri viventi” possono esser “presi in prestito” per la conversazione: ogni lettore sceglie il suo libro.

L'evento, curato dall'associazione Pandora di Montevarchi in collaborazione con il Comune di Montespertoli, si svolgerà online tramite la piattaforma Zoom lunedì 21 dicembre dalle 18:00 alle 20:00.

"È con piacere che l'Amministrazione porta avanti questo progetto e invita tutti i cittadini a partecipare. " afferma Alessandra De Toffoli, Assessore alla Cultura "Lo scopo della Human Library è quello di scardinare i pregiudizi, mettere in discussione gli stereotipi e creare comunità attraverso il dialogo, il confronto e l'empatia. Ricordatevi: Non giudicate mai un libro dalla sua copertina!"

Questi i titoli dei libri che potranno essere letti:

1. Diversamente abile

2. Immigrata

3. Albanese

4. Diverso dagli altri

5. Gay

E' necessario prenotare la lettura entro e non oltre sabato 19 dicembre telefonando al numero 3470334390.