Incidente d'auto nel Senese, muore 80enne

Sulla strada provinciale tra Sorano e San Quirico d'Orcia intorno alle 8.40 di questa mattina, 15 dicembre, c'è stato un incidente.

Due persone erano nella stessa auto che è uscita di strada, senza il coinvolgimento di altri mezzi. Gli operatori del 118 sono prontamente intervenuti attivando le manovre di rianimazione su un uomo di 80 anni rimasto vittima dell'incidente, l'uomo nonostante i soccorsi è deceduto. L'altro uomo, di 53 anni, è stato portato con Pegaso 2 alle Scotte di Siena, in codice giallo per trauma cranico, non in pericolo di vita.