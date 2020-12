Scomparso John Le Carré: un filo rosso con Montaione e il sindaco Pomponi

Per chi ama i libri di spionaggio, sono giorni tristi. A 89 anni è scomparso John Le Carré, pseudonimo di David John Moore Cornwell. Non basta un solo articolo per spiegare chi fosse Le Carré, per lui parlano i suoi romanzi famosissimi come La spia che venne dal freddo o La Talpa.

John Le Carré ha anche un filo rosso che lo lega a Montaione. O meglio, che lo lega a Paolo Pomponi. Il sindaco montaionese ha pubblicato un post su Facebook in cui ha ricordato lo scrittore britannico e ha raccontato un simpatico aneddoto. Pomponi ha, infatti, una copia autografata di un romanzo di Le Carré. Ma il legame non finisce qui.

"Poco che ero diventato sindaco, il mio mito John Le Carrè, con mia grande sorpresa e gioia, ha risposto ad una mia lettera e da lì abbiamo iniziato una corrispondenza privata, fatta da mail. Ogni volta che ricevevo una sua mail era una grandissima emozione, non mi sembrava vero. Ogni volta ha iniziato le sue mail con “Dear Mayor Paolo”, con una confidenzialità che mi ha sempre toccato" ha scritto Pomponi.

Ancora il sindaco: "Più volte avevamo anche pianificato un suo soggiorno qui a Montaione, ovviamente nella massima riservatezza, avevo anche individuato un bellissimo alloggio proprio nel centro storico come lui aveva indicato. Purtroppo per vari motivi, legati in particolare ai molteplici impegni che aveva ed all’età, l'opportunità non si è concretizzata".