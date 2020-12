Natale al Quartiere 4, torna Il Quattrino

Giovedì 17 dicembre torna ‘Il Quattrino’, il riconoscimento all’impegno civico istituito dal Consiglio di Quartiere 4.

“Il Quattrino è dal 2016 un nostro simbolo di ringraziamento – dichiara il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni – per le persone, le associazioni, le scuole che testimoniano nel quotidiano e concretamente i temi della pace, della solidarietà e della difesa e valorizzazione dei beni comuni. Un piccolo riconoscimento alla cittadinanza attiva, a quanti si impegnano con energia per il sociale, l’educazione e l’ambiente. L’edizione 2020 premierà chi ha lavorato con dedizione e spirito di sacrificio durante il lockdown di primavera e sta continuando a operare e aiutare. Tra le associazioni, le scuole e i personaggi destinatari del riconoscimento troveremo anche altre splendide realtà e persone che agiscono su vari fronti, tutti uniti dall'amore verso il prossimo e verso il territorio”.

Il riconoscimento quest'anno sarà consegnato a: Misericordia di Firenze Sezione Oltrarno, Volontariato Vincenziano, Associazione Fede, Speranza e Amore, Caritas parrocchiale dei Bassi, Caritas parrocchiale dell’Isolotto, Caritas parrocchiale di Legnaia, Rete di Solidarietà Q4, Associazione Firenze Dona, tutte per lo straordinario impegno profuso durante il lockdown di primavera realizzando la distribuzione dei “pacchi alimentari” e di altri supporti alle famiglie più in difficoltà del nostro territorio; Giancarlo Passarella, giornalista e scrittore, per il lavoro di documentazione e divulgazione sul rapporto tra musica e terapie del dolore e altre attività di volontariato; Associazione AlpaHa Onlus, per il progetto parco degli alpaca per ragazzi diversamente abili e per il supporto alle gite didattiche virtuali per le scuole del quartiere; Accademia Cinofila Fiorentina, per il progetto di natura ambientale ed educativa al Poderaccio e per il supporto alle gite didattiche virtuali per le scuole del quartiere; all'Istituto scolastico comprensivo Barsanti, per i progetti scolastici ed extrascolastici sui valori di solidarietà, partecipazione, resilienza e apertura al territorio.

Nel rispetto delle norme antiCovid-19, la cerimonia si svolgerà giovedì 17 dicembre 2020, alle 18, nella sala consiliare Tosca Bucarelli di Villa Vogel, alla presenza dei soli destinatari del riconoscimento. (s.spa.)

Per seguirla, diretta streaming su https://tinyurl.com/FacebookQ4. La registrazione dell'evento sarà poi pubblicata sul canale Youtube del Quartiere 4: https://tinyurl.com/Q4Youtube.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa