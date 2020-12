Q2: Voto unanime per la realizzazione della nuova rampa alla scuola Dino Compagni

“Avviare al più presto la costruzione della rampa d’accesso su via Sirtori per la scuola Dino Compagni”. Lo chiede il Quartiere 2 con una mozione votata da tutte le forze politiche nel Consiglio di Quartiere.

Presentata dal presidente Michele Pierguidi insieme al capogruppo Pd Gabriele Sandrelli, al capogruppo di Lista Nardella Andrea Mucci e ai presidenti delle Commissioni Sport e scuola, Lorenzo Bonciani; Territorio e sviluppo economico, Caterina Nannelli e Veronica Colzi, Servizi sociali, la mozione segue il lavoro svolto dal Quartiere con sopralluoghi alla scuola e con l’audizione nelle commissioni dell’assessore all’Educazione e al welfare, Sara Funaro, e dell’ingegner Michele Mazzoni, direttore dei servizi tecnici del Comune.

“Chiediamo – ha affermato il presidente Pierguidi – che sia avviata nel più breve tempo possibile la costruzione della rampa su via Sirtori: con l’attività delle commissioni abbiamo accertato che l’opera è tecnicamente fattibile, ed è importante che sia realizzata quanto prima per consentire a tutti gli studenti di utilizzare l'ingresso di via Sirtori nel modo più agevole”.

“Quest’atto – ha aggiunto Pierguidi – è un intervento corale del Consiglio, come spesso è avvenuto anche in passato, e questa è una caratteristica che contraddistingue il nostro Quartiere. Sono contento che anche su questo tema si sia trovato un accordo e ringrazio tutti i consiglieri”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa