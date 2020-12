Ristoranti per Natale, Fantozzi (FdI): "Aperti o chiusi? Serve chiarezza"

“I ristoranti saranno aperti o chiusi a Natale e Capodanno? Servono decisioni chiare e rapide. La Regione deve pretenderlo dal Governo perché i ristoratori devono saperlo per fare gli ordini sulla base delle prenotazioni. Le attività economiche hanno necessità di programmare, tanto più in una situazione grave e caotica come quella che stiamo vivendo -dichiara il vice-capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale Vittorio Fantozzi, vicepresidente della Commissione Sviluppo economico- Se i ristoranti dovranno stare chiusi, perché si teme il rialzo della curva pandemica, allora bando a indugi e ritardi: servono subito ristori veri e adeguati! Le attività sono chiuse, il solo asporto non dà ossigeno più di tanto, i fatturati sono quasi azzerati, le chiusure uno spettro da evitare con ogni mezzo possibile. Anche la Regione deve fare la sua parte e prevedere fondi di sostegno per ristoranti e bar”

Fonte: Consiglio regionale della Toscana, gruppo FdI - ufficio stampa