Scandicci, i carabinieri arrestano un 26enne per spaccio

Nella serata di ieri, 14 dicembre, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Scandicci, nel corso di servizi di controllo del territorio, hanno arrestato, in flagranza del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti per fini di spaccio, Z.A., 26enne marocchino, già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti della stessa specie. Nella circostanza, l’uomo, alla vista degli operanti, tentava di occultare una dose di “Cocaina” gettandola in un giardino nella zona di Via dei Rossi e per tale motivo veniva bloccato. I successivi accertamenti hanno consentito di rinvenire nella sua disponibilità 100 gr. della medesima sostanza nonché la somma di 95,00 euro, considerata provento dell’attività illecita. Il 26enne è stato dichiarato in arresto e tradotto presso la casa circondariale di Firenze “Sollicciano”.