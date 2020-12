Scuola, a Fucecchio iscrizioni al via dal 4 gennaio

Apriranno lunedì 4 gennaio le iscrizioni alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado del Comune di Fucecchio per l'anno scolastico 2020/2021.

La procedura di iscrizione sarà online per tutte le classi prime della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado statale, mentre sarà in modalità cartacea per la scuola dell’infanzia.

Sarà dunque possibile inoltrare la domanda a partire dalle ore 8,00 del 4 gennaio fino alle ore 20,00 del 25 gennaio, ma sarà possibile registrarsi sul portale dedicato (www.istruzione.it/iscrizionionline/) già a partire dalle ore 9 del 19 dicembre.

Chi è possesso di un’identità digitale (SPID) potrà accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore e senza effettuare ulteriori registrazioni.

Si ricorda che alla scuola dell'infanzia potranno essere iscritti i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre 2021 ma anche i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2022.

Per quanto riguarda le classi prime della scuola primaria, invece, potranno essere iscritti i bambini che compiono 6 anni entro il 31 dicembre 2021 e i bambini che compiono 6 anni dopo il 31 dicembre 2021 ma entro il 30 aprile 2022.

Scuole della Direzione Didattica

Sul sito della Direzione Didattica di Fucecchio (https://www.circolodidatticodifucecchio.edu.it/) sono disponibili i moduli di domanda (per le scuole d'infanzia), le lettere informative e le circolari indirizzate alle famiglie che intendono iscrivere i bambini alle scuole dell'infanzia "Il grillo parlante" (Via Foscolo), "Il pesciolino arcobaleno" (Via Ariosto), "La casetta nel bosco" (Vedute) e "Il paese dei balocchi" (Pinete) oppure alle scuole primarie "G. Carducci", "G. Bardzky" (Ponte a Cappiano), "1° maggio" (Galleno) e "C. Collodi" (Querce).

Scuole dell'Istituto Comprensivo

Sul sito dell'Istituto Comprensivo Statale “Montanelli-Petrarca” (https://iccomprensivofucecchio.edu.it/) sono disponibili i moduli di domanda (per le scuole d'infanzia), le lettere informative e le circolari indirizzate alle famiglie che intendono iscrivere i bambini alle scuole dell'infanzia "C'era una volta" (San Pierino) e "Il girotondo" (Via Trento), alle scuole primarie "G. Pascoli" e "R. Fucini" (San Pierino) oppure alla scuola secondaria di I° grado “Montanelli-Petrarca”.

Scuole dell'infanzia

Le scuole dell'infanzia effettueranno degli incontri di presentazione in videoconferenza per fornire informazioni sull'organizzazione delle attività didattiche, secondo il seguente calendario:

. Scuole dell'infanzia C'era una volta (San Pierino) e Il girotondo (Via Trento): sabato 19 dicembre ore 9-10 (link Meet https://meet.google.com/dpx-xvao-rso)

. Scuola dell'infanzia La Casetta nel Bosco (Vedute): giovedì 7 gennaio ore 17 (collegamento Microsoft Teams)

. Scuola dell'infanzia Il Paese dei Balocchi (Pinete): giovedì 7 gennaio ore 18.15 (collegamento Microsoft Teams)

. Scuola dell'infanzia Il Pesciolino Arcobaleno (Via Ariosto): venerdì 8 gennaio ore 17 (collegamento Microsoft Teams)

. Scuola dell'infanzia Il Grillo Parlante (Via Foscolo): venerdì 8 gennaio ore 18.15 (collegamento Microsoft Teams).

Istituto superiore “Arturo Checchi”

Dopo il primo open day del 4 dicembre scorso, il secondo incontro on line è in programma sabato 19 dicembre dalle ore 15.30 alle 18.30 sulla piattaforma Microsoft Teams. Per partecipare all'incontro basterà cliccare sul link disponibile al sito www.istitutochecchi.it. Fino al 15 gennaio sarà inoltre attivo uno sportello di orientamento, aperto ogni mercoledì e venerdì dalle ore 18 alle 19 previa prenotazione da prendere via mail all'indirizzo orientamento.checchi@gmail.com oppure telefonando al numero 0571 20889.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa