Shalom, don Andrea Cristiani nominato socio onorario del Forum Sad

Il Movimento Shalom ringrazia il Forum Sad, ente che raggruppa 141 associazioni a livello nazionale che operano nel settore del sostegno a distanza, le così dette “adozioni a distanza”, le quali servono per garantire scuola, alimentazione e cure mediche ai bambini e alle bambine più povere e vulnerabili del mondo.

Shalom è uno degli enti che fa parte del Forum Sad. Proprio nell'assemblea di sabato scorso il Forum ha deciso di conferire al nostro fondatore, don Andrea Cristiani, il riconoscimento di socio nel prestigioso Comitato dei Sostenitori Onorari del Forum Sad.

“Sorpreso ed onorato di questo riconoscimento – dichiara don Andrea Cristiani - esprimo la mia gratitudine all'illustre presidente del ForumSad, Vincenzo Curatola, ed assicuro la mia collaborazione nel comitato etico e scientifico dell'importante sodalizio. Mi onora anche l'esser a fianco del chiarissimo professor Stefano Zamagni economista di fama internazionale”.

“ A tutti dico – continua don Andrea - il vero Natale Shalom è accogliere un bambino povero nel proprio cuore, sostenerlo e garantirgli un futuro dignitoso. Quel bambino o quella bambina è Gesù che viene ad incontrarti”.

Le “adozioni”Shalom che hanno il riconoscimento della trasparenza e della personalizzazione hanno ormai superato i 20 mila bambini sostenuti dal 1995 ad oggi Attualmente sono 5.000 i sostegni a distanza attivi.

“Ricordo – dichiara Luca Gemignani direttore del Movimento – che per sostenere a distanza un bambino bastano 55 centesimi al giorno ( mezzo caffè). Crediamo davvero sia il miglior modo di fare Natale.”

Sostenere un bambino a distanza significa offrirgli la possibilità di crescere, avere le cure mediche di cui ha bisogno, cibo e acqua per poter diventare grande; inoltre, cosa fondamentale, riceverà l’istruzione che gli permetterà di studiare e di contribuire in modo attivo allo sviluppo del proprio paese.

Per attivare un nuovo sostegno a distanza contattare il Movimento Shalom allo 0571 400462 oppure inviare una mail a oppure compilare direttamente online la domanda al seguente link https://www.movimento-shalom.org/cosa-puoi-fare/adozioni-a-distanza/avvia-una-nuova-adozione-a-distanza/

