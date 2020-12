Sollicciano, lavori per ridurre consumi energetici

Ancora un passo avanti verso il miglioramento delle condizioni di vita delle persone detenute presso le case circondariali di Sollicciano e ‘Mario Gozzini’ di Firenze. É stato infatti approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione energetica delle due strutture che, ad oggi, presentano gravi carenze sia per quanto riguarda gli involucri edilizi che gli impianti. Per il progetto, che rientra nell’Accordo di programma firmato a luglio 2019 tra Regione Toscana, Ministero della Giustizia (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria) e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche), la Regione ha messo a disposizione 4 milioni di euro. I tempi dell’avvio dei lavori adesso dipendono dal Ministero di Giustizia, soggetto competente per l’indizione della gara d’appalto.

“Sollicciano – ha commentato l’assessore all’ambiente Monia Monni - è un vecchio e malandato gigante di cemento, ai margini di Firenze e di Scandicci; perché le cose dalle quali vogliamo distogliere lo sguardo si collocano sempre ai margini. Ci sono andata più volte, da consigliera regionale, e ogni volta mi sono ripromessa che non avrei girato la testa dall'altra parte. Perché la pena non può essere una punizione infinita che incattivisce e non riabilita, privazione della dignità prima che della libertà. Sono soddisfatta perché un pezzetto di quella promessa l'ho mantenuta e la Regione, grazie all’approvazione del progetto esecutivo, ha assunto l’impegno di spesa dei 4 milioni di euro per permettere di dare il via ai lavori. Ridurremo i consumi di energia e le emissioni di gas ad effetto serra – ha concluso - e con l’occasione saranno avviati anche i primi interventi di riqualificazione dell’edificio”.

L'intervento si inserisce nella linea di azione del POR FESR 2014-2020, in attuazione dell'Asse 4 in materia di efficienza energetica nell'ambito del quale la Regione ha deciso di destinare risorse comunitarie per l'efficientamento energetico degli immobili pubblici. Verranno realizzati interventi di riqualificazione energetica delle strutture e degli impianti delle case circondariali finalizzati alla riduzione dei consumi di energia e all’abbattimento delle emissioni di gas ad effetto serra, ed in particolare la sostituzione degli infissi, la coibentazione della copertura, l’isolamento termico della copertura e l’installazione degli impianti fotovoltaici e termici per la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili.

Nel progetto, che riveste un ruolo importante per le finalità ambientali e sociali, sono coinvolti l’assessorato all’ambiente, all'economia circolare, alla difesa del suolo, lavori pubblici e Protezione civile e quello al diritto alla salute e sanità.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa