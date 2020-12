Tre dirigenti Anas a giudizio per la vicenda della chiusura del viadotto Puleto, che si trova lungo la E45 tra le provincie di Arezzo e Forli Cesena, avvenuta il 16 gennaio 2019 e che si è protratta per un mese a causa delle cattive condizioni della struttura. Per la Procura di Arezzo i tre avrebbero "omesso di provvedere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, affinché venissero eseguiti i lavori necessari al fine di rimuovere il pericolo costituito dal cattivo stato di conservazione del viadotto medesimo, derivante da carenza assoluta di manutenzione dello stesso".

Il cattivo stato di conservazione, continua la Procura, era "reso palese ed evidente dal degrado delle parti strutturali" che si manifestava "con distacchi e scopertura dei ferri longitudinali o di parete, ossidati e con sezione degli acciai parziali e in alcuni casi la messa fuori funzione di alcune barre dell'armatura". Secondo le ultime perizie richieste dal gup la struttura sarebbe tuttora in pericolo sia per i distacchi sia perché il viadotto insiste in zona ad elevato rischio sismico.