Webinar di Confservizi Cispel Toscana su risorsa acqua e pagamento servizi

'Il pagamento dei servizi ecosistemici nella gestione della risorsa idrica' è il tema al centro di un webinar promosso da Confservizi Cispel Toscana lunedì 21 dicembre 2020 dalle 9.30 alle 13, su piattaforma Zoom.

I servizi ecosistemici sono quei benefici forniti “gratuitamente” dagli ecosistemi al genere umano: depurazione dell’aria e dell’acqua, mitigazione del clima, biodiversità.

Per garantire e promuovere il funzionamento di questi servizi in diversi Paesi nel mondo emergono, oltre ai mercati di tipo tradizionale (volontari o stabiliti dalla legge), nuove forme di scambio, tra cui in particolare i Pes (Payment for ecosystem services). Soggetti diversi interessati al risultato del servizio ecosistemico (ad esempio acqua pulita) possono così “pagare” operatori che garantiscono quel servizio.

Il webinar ha lo scopo di approfondire il tema del Pes nella gestione dell’acqua, analizzando casi concreti e ipotesi di sperimentazione a scala regionale.

L'apertura dei lavori è affidata a Nadia Bellomo, Responsabile Ufficio Pianificazione Strategica Città Metropolitana di Firenze; Monia Monni, assessore all’Ambiente Regione Toscana; Alfredo De Girolamo, Presidente Confservizi Cispel Toscana; Alessandro Mazzei, Direttore Autorità Idrica Toscana.

Quindi relazione introduttiva di Daniela Poli (Dida Università di Firenze) e interventi sui casi di applicazione del pagamento dei servizi ecosistemici: 'I boschi di infiltrazione', a cura di Umberto Niceforo, Direttore Consorzio di Bonifica del Brenta; 'La gestione del territorio da parte degli agricoltori custodi nell'area del Consorzio di Bonifica Toscana Nord', Massimo Rovai, Dici, Università di Pisa; Pamela Giani, Consorzio di Bonifica Toscana Nord; 'La gestione dell’invaso artificiale di Ridracoli: un caso ante litteram di Pes', Tonino Bernabè, Presidente Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A..

Circa il 'Caso estero' intervengono Daniel Keech e Chris Short, University of Gloucestershire, su 'Pes and water-related public-private partnership for optimising rural-urban synergies: the case of the Upper Thames catchment, UK'.

Verranno poi presi in esame i punti di vista: della Regione Toscana (Giovanni Massini, Direttore Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, Regione Toscana); del gestore (Matteo Colombi, Responsabile Regolazione, Comunicazione e Relazioni Esterne Publiacqua); dei Consorzi di Bonifica (Marco Bottino, Presidente Anbit Toscana); dell'Autorità di distretto (Massimo Lucchesi, Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale); di un esperto (Davide Marino, Dibt Università del Molise.)

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio Stampa