300mila euro a sostegno di occupazione e formazione professionale: online il bando di Fondazione Caript

Nell’ambito delle iniziative per la promozione dello sviluppo sociale ed economico della provincia di Pistoia, da anni ormai la Fondazione propone strumenti per favorire l’occupazione e l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Attraverso il bando Borse Lavoro e Formazione, in questo momento di grave difficoltà si intende quindi sostenere l’occupazione presso aziende in generale, e in particolare presso gli enti no profit, notevolmente colpiti dalle conseguenze della pandemia. Inoltre, considerata l’importanza della formazione per lo sviluppo e l’innovazione del territorio, viene previsto per la prima volta anche il sostegno alla formazione professionale, propedeutica all’inserimento e al mantenimento del lavoro.

I 300mila euro del plafond complessivo sono quindi così distribuiti, secondo tre diverse linee d’intervento:

150mila euro a sostegno delle assunzioni di nuovo personale specifico presso enti no profit operanti nel territorio della provincia;

2. 100mila euro a sostegno delle assunzioni di persone da parte di aziende con sede legale sul territorio nazionale (sono escluse le Pubbliche Amministrazioni);

50mila euro a sostegno della formazione per voucher individuali, finalizzati a finanziare le spese di accesso a percorsi formativi presso agenzie accreditate.

I destinatari delle borse devono essere in età lavorativa e residenti in un comune della provincia di Pistoia e, per le prime due linee di intervento, devono essere disoccupati, inoccupati o inattivi.

Il progetto ha l’obiettivo di sostenere gli inoccupati alle prese con la ricerca del primo impiego e aiutare i disoccupati a reinserirsi nel mondo del lavoro, offrendo loro, a tale scopo, un’importante opportunità.

Infatti, una volta che il candidato avrà individuato un’azienda o un ente no profit interessati a diventare partner del progetto, la Fondazione si impegna, per un massimo di dodici mesi, a rimborsare le spese necessarie all’assunzione con un contributo lordo mensile di 600 euro. L’assunzione potrà avvenire con contratto a tempo indeterminato o determinato per un periodo fra i tre e i dodici mesi. Per la linea d’intervento a favore della formazione professionale, i voucher individuali potranno avere un importo massimo di 2.500 euro. Per ulteriori dettagli si rimanda al testo completo del bando.

La domanda di partecipazione e i moduli da compilare in ogni loro parte, scaricabili unitamente al bando dal sito www.fondazionecrpt.it nella sezione Attività/Bandi e Contributi, devono essere inviati in busta chiusa a mezzo raccomandata alla Fondazione Caript, Settore Erogazione e Progetti, Palazzo de’ Rossi, via de’ Rossi 26, 51100 Pistoia entro il 29 gennaio 2021.

INFO: 0573 974227 – elena.pagli@fondazionecrpt.it

Fonte: Fondazione Caript