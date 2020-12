Lucca, 898 nuovi alberi lungo strade, nei parchi e in aree a verde: ecco il progetto di forestazione urbana

898 alberi, 29 aree urbane coinvolte, 28 specie differenti di piante, per una spesa complessiva di 580.000 euro. Sono questi i numeri principali dell'ambizioso piano di forestazione urbana che il Comune di Lucca presenterà alla Regione Toscana nell'ambito del bando “Progetti integrati per l'abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano”, che mette a disposizione dei Comuni 5 milioni di euro per la realizzazione di programmi integrati che prevedano da una parte la messa a dimora di piante e alberi utili a migliorare la qualità dell’aria e dall'altra la realizzazione di piste ciclabili.

“Si tratta, per la nostra città, di un intervento complementare a quello dei 3000 nuovi alberi dell'associazione Talea – dichiara l'assessore all'ambiente Francesco Raspini –, in linea con la strategia di sostenibilità ambientale 2030 che come Comune abbiamo adottato. Con il progetto Talea infatti andiamo a implementare la forestazione urbana con piantumazioni che si concentrano principalmente su grandi aree verdi, come ad esempio la golena del fiume Serchio. In questo caso, invece, gli alberi verranno messi a dimora all'interno del tessuto urbanizzato e in corrispondenza delle due principali fonti di inquinamento dell'aria, il traffico e il riscaldamento degli edifici”.

Il progetto è diviso in due lotti. Un primo lotto riguarda il completamento dell'intervento di riqualificazione di via Matteo Civitali, con la realizzazione della pista ciclabile sul lato est della strada e la contemporanea messa a dimora di 40 alberi della stessa specie di quelli che costeggiano il ramo di pista sul lato opposto della via (il carpino bianco piramidale).

“Abbiamo inserito utilmente l'intervento su via Civitali nel progetto complessivo da presentare alla Regione – spiega l'assessore al traffico Celestino Marchini – perché completare questa pista ciclabile è di fondamentale importanza proprio nell'ottica di implementare l'utilizzo delle due ruote negli spostamenti da e per i grandi quartieri a ridosso della circonvallazione, con evidenti ricadute positive per la qualità dell'aria. Se, come ci auguriamo, riusciremo a ottenere il finanziamento da parte della Regione Toscana, saremo pronti a partire con i lavori a marzo 2021”.

Il secondo lotto di intervento prevede invece la messa a dimora di 858 alberi di diversa specie -fra cui aceri, ontani, frassini, carpini, querce e tigli- in 28 aree urbanizzate, quasi tutte collocate nell'immediata periferia, fatta eccezione per gli interventi di Santa Maria del Giudice e Nozzano Castello. Le piantumazioni riguarderanno in particolare 14 strade, 4 aree verdi preesistenti, 9 aree marginali. Fuori dal progetto ammesso al finanziamento regionale, sono previste anche 3 aree didattiche informative sul valore degli alberi sia come antinquinanti sia come elementi di ornamento urbano.

“Un progetto che coglie più obbiettivi – afferma l'assessora all'urbanistica Serena Mammini – quello ambientale legato alla qualità dell'aria e alla implementazione della biodiversità, ma anche quello della riqualificazione dell'immagine di alcune aree, e a questo proposito non è un caso che ben 16 aree di intervento, più della metà, siano sottoposte a vincolo paesaggistico. Penso ad esempio all'intervento di piazzale Ricasoli, dove verrà completata l'alberatura sul lato est della piazza, ma anche all'intervento di via Nieri, che è rimasta completamente priva di vegetazione o a quello che prevede il rimboschimento dell'area di un ettaro che si trova in via Pistelloni a Sant'Anna”.

Il progetto esecutivo di forestazione urbana, del valore di 580.000 euro, è stato approvato questa mattina (16 dicembre) e sarà inviato nei prossimi giorni alla Regione per ottenere un finanziamento di 400.000 euro (180.000 euro saranno a carico del Comune). Il cronoprogramma degli interventi prevede dapprima il completamento della pista ciclabile in via Civitali, a primavera del prossimo anno, e successivamente, in autunno, l'avvio delle piantumazioni dei nuovi alberi.

Queste, nel dettaglio, le aree di forestazione urbana.

Alberature stradali: platani in via Cavour (cloni resistenti al cancro colorato); in piazzale Ricasoli 7 bagolari sul lato est; 23 tigli in via Nieri, in via Pannunzio 20 aceri; liquidambar lungo la pista ciclabile al parcheggio Corolla; in via Pfanner 6 piante di acero riccio; in via Gramsci 4 alberi di ligustro lucido e 23 carpini bianchi piramidali; 12 piante di gingko biloba in via dello Stadio; 48 carpini bianchi piramidali in via Diaz; 4 tigli in via Dante Alighieri; 9 bagolari in via del Chiassetto (traversa di via Carlo Piaggia);

Alberature in aree verdi, parchi e giardini pubblici preesistenti: 10 lecci in piazza della Libertà a Nozzano e 1 tiglio nel parcheggio adiacente; 23 piante (aceri ricci, ciliegi, tigli, meli da fiore, noccioli, sofore) a Santa Maria del giudice, nell'area a verde di via XXIV Maggio e rimboschimento del terreno incolto adiacente con lecci e ornielli; 12 aceri ricci e 17 lecci nell'area a verde adiacente all'obitorio; 31 piante di varie specie, fra cui querce piramidali e tigli, nell'area a verde adiacente alle scuole in via Marchetti; 6 aceri e 6 tigli in due aree a verde di via dei Pieroni a San Vito.

Alberature in aree verdi marginali e non strutturate: 91 alberi (aceri, ciliegi, farnie, olmi, platani e frassini) in un'area a prato di circa un ettaro in via Pistelloni; 58 fra ontani, ciliegi e noci in via Meassino (una traversa di via del Tiro a Segno); 10 farnie e 17 frassini in un'area adiacente al campo sportivo di Nozzano; in un'area a verde di forma triangolare in via del Bozzo a Sant'Angelo 19 farnie e 15 frassini; in via Einaudi, 26 franie in un'area a verde situata di fronte alla sede della Polizia Stradale soggetta ad allagamenti; 56 piante (fra queste, aceri e frassini) in un'area a verde di circa 2500 metri quadrati in via Martini a San Filippo; ciliegi e aceri in via Squaglia, nell'area a verde di 2000 metri quadrati già occupata da piante e orti urbani; 23 fra querce, olmi. Frassini e pioppi nel parco del quartiere Giardino a Pontetetto; impianto misto di farnie e pioppi in un'area suddivisa in due diverse parti in via Bozzi, a Montuolo.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa