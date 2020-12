Aperitivo che passione con la box del San Daniele DOP

Il concetto di convivialità è estremamente caro agli italiani, che lo identificano in alcuni momenti collettivi sempre più graditi e diffusi. Primo tra tutti bisogna indicare il momento dell’aperitivo, perfetto per scambiare due chiacchiere con gli amici di una vita o per raccontarsi con colleghi e parenti. Quello che l’emergenza sanitaria ancora in corso ci sta vietando è di vivere questo momento di relax in maniera “tradizionale”, all’aperto e nell’ambito delle attività di ristorazione. Queste ultime, appartenenti al comparto Horeca, sono state colpite molto duramente negli ultimi mesi e si sono trovate alle prese con una vera e propria rivoluzione di tempi, metodi di lavoro e servizi.

Nell’attesa che tutto torni alla normalità, il Consorzio del Prosciutto di San Daniele ha lanciato un’iniziativa il cui obiettivo è offrire un supporto concreto proprio agli operatori di questo settore chiave per la nostra economia, fortemente danneggiato dal Covid-19. L’iniziativa si chiama Aria di San Daniele @Home ed è il nuovo servizio di food delivery pensato per consentire di organizzare - grazie a esclusive box gourmet - un aperitivo in piena regola direttamente a casa.

L’iniziativa di food delivery ‘Aria di San Daniele @Home’ arriva a Firenze

Il servizio di food delivery messo a punto dal Consorzio del Prosciutto di San Daniele traghetta il tour gastronomico Aria di San Daniele- che quest’anno sarebbe giunto alla sua quarta edizione - in 7 città italiane, reinterpretandone la formula. Tra le tappe c’è anche Firenze, che prende parte all’iniziativa con 6 affermate realtà della ristorazione.

Il Consorzio ha realizzato il progetto in collaborazione con una serie di locali selezionati, disposti sul territorio italiano. Alla base c’è la precisa volontà di supportare la dimensione Horeca, infatti i proventi che deriveranno dalla vendita delle box aperitivo andranno ai locali aderenti all’iniziativa.

Ma come funziona nello specifico Aria di San Daniele @Home? Dovrete semplicemente cliccare sul portale dedicato aperitivosandaniele.it e inserire il vostro cap (nel caso siate interessati alla consegna a casa)così da poter visualizzare quali sono le box aperitivo proposte dai locali e quali sono più vicini alla vostra posizione. Una volta scelta la box, indicate l’orario e data per la consegna e finalizzate l’acquisto. Dopo aver ricevuto la gustosa food box di San Daniele DOP non vi resta che iniziare l’aperitivo a casa!

Il servizio è attivo per tutto il comune Firenze e per i cap limitrofi 50012, 50019.

Cosa c’è dentro la box gourmet per l’happy hour

La proposta di aperitivo è adatta a due persone ed è realizzata interamente con materiali ecosostenibili. All’interno della box si potranno trovare: una vaschetta monouso di Prosciutto di San Daniele, pane e grissini oppure focaccia oltre a finger food, prodotti tipici e piatti gourmet preparati dal locale scelto. Non mancherà naturalmente l’occorrente per fare il brindisi di rito: vino o birra. Insomma, c’è tutto ciò che serve per poter organizzare un aperitivo coi fiocchi da gustare direttamente sul divano di casa. Per sentire meno il peso della distanza, si potrà sfruttare anche la tecnologia e connettersi in real time con altri amici o parenti lontani (magari con la playlist creata ad hoc da Prosciutto di San Daniele a fare da sottofondo).

La gift box è il regalo perfetto per gli amanti delle tipicità

Ma non è tutto, perché l’iniziativa Aria di San Daniele @Home è pensata anche come regalo da far trovare sotto l’albero. Come donare questa esperienza di gusto? Sul portale dedicato potrete scegliere delle speciali Aria di San Daniele @Home Gift Box: una volta scelta la food box e concluso l’acquisto si riceverà una mail di conferma dell’ordine assieme a un codice da inviare al beneficiario dell’aperitivo.

Mentre il conto alla rovescia all’inizio delle festività natalizie entra nel periodo più caldo, aumenta di conseguenza la voglia di convivialità e di stare insieme. Senza dubbio si tratterà di una fine anno diversa dal solito ma grazie a iniziative come Aria di San Daniele @Home ci sarà modo di rendere questo Natale “insolito” un po’ più speciale.