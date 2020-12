Firenze Fiera, nominato Cda: Lorenzo Becattini Presidente

L’assemblea dei soci di Firenze Fiera riunitasi nella sede della società in data odierna, ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020- 2022.

Hanno partecipato in presenza Eugenio Giani, presidente della Giunta Regionale e in collegamento il sindaco di Firenze Dario Nardella.

I nuovi consiglieri di Firenze Fiera, eletti all’unanimità sono Lorenzo Becattini, designato presidente, Tamara Ermini in qualità di vicepresidente, Carlotta Ferrari, Giancarlo Carniani e Claudio Bianchi.

Nel collegio sindacale fanno il loro ingresso Sandra Bianchi nel ruolo di presidente e Laura Morini; riconfermato Silvano Nieri.

Laurea in Scienze Politiche con una tesi in Diritto Pubblico dell’Economia, già coordinatore della segreteria toscana del Partito Democratico Lorenzo Becattini ha rivestito vari incarichi istituzionali e manageriali: sindaco di Reggello, presidente di FiorentinaGas e dal 2007 al 2015 presidente di Toscana Energia. Ha insegnato “Economia regionale del turismo” dal 2005 al 2009. Dal luglio 2014 al marzo 2018 ha ricoperto l’incarico di deputato del PD, eletto nella Circoscrizione Toscana, membro della Commissione X – Attività produttive, Commercio e Turismo. Nel 1997 nel ruolo di assessore all’Economia del Comune di Firenze si è occupato della fusione di Firenze Fiera SpA, società che da oggi è chiamato a dirigere.

“Ringrazio i soci e il Consiglio di Amministrazione per la nomina – dichiara il neo presidente Becattini - e in particolare il presidente uscente Leonardo Bassilichi per l’ottimo lavoro svolto nel triennio con particolare riferimento agli interventi programmati, realizzati e in corso di realizzazione alla Fortezza da Basso e al Palaffari. Mi fa particolarmente piacere che siano state elette, in ruoli di responsabilità, figure femminili con la vicepresidenza affidata a Tamara Ermini e l’insediamento di Sandra Bianchi come presidente del Collegio sindacale”.

“Auspicando che la vicenda Covid sia messa alle spalle quanto prima - conclude Becattini – Firenze Fiera proseguirà con sempre maggior vigore e incisività nella sua mission di solida piattaforma fieristica congressuale per generare valore per le imprese del territorio”.

Fonte: Ufficio Stampa