Il Pane e le rose, continuano le donazioni alimentari con Arci e Re.So

Dopo 8 mesi di attività del progetto di solidarietà alimentare “Il Pane e le rose”, si può contribuire al finanziamento di generi alimentari per persone in difficoltà attraverso donazioni tramite al piattaforma Produzioni dal basso:semplice e veloce e per regalarci comunità coese e solidali.

Sarà un Natale strano e diverso per tutti, segnato da distanziamenti e mancanze. Abbiamo però una certezza: potrà diventare davvero una festa solo se ci occuperemo di non lasciare indietro nessuno, se sapremo sostenere soprattutto chi, magari già in situazioni di fragilità, ha accusato più fortemente gli esiti di questa crisi economica e lavorativa dovuta alla pandemia e si trova a combattere con reali esigenze quotidiane di sostentamento.

Non lasciare indietro nessuno, significa comprendere e sostenere chi ha difficoltà, senza donazioni pietose, ma con un aiuto e un supporto alla dignità di ciascuno. Lo facciamo da 8 mesi con il progetto di solidarietà alimentare “Il pane e le rose”, realizzato dal nostro Comitato Arci Empolese Valdelsa, dall'associazione Settembre Rosso, da sedici Circoli Arci del territorio e da Re.So., coinvolgendo decine di attivisti che si sono occupati di fare la spesa, confezionare i pacchi alimentari, effettuare la distribuzione alle famiglie e organizzare iniziative di raccolta fondi.

Abbiamo sostenuto centinaia di persone, consegnato in questi mesi più di 600 pacchi con generi alimentari confezionati e freschi, con prodotti per l'igiene personale, con piccoli pensieri come fiori o materiale scolastico perché lo spirito del progetto e quello che vogliamo, esattamente come le scioperanti di Lawrance del 1912, dal cui slogan abbiamo tratto il nome, è ”il diritto di vivere, non semplicemente di esistere, vogliamo il pane ma anche le rose”.

Grazie a “Il pane e le Rose” le persone in difficoltà possono contare su un numero di telefono, una casella di posta elettronica e punti di raccolta delle richieste in dieci circoli Arci della nostra area (elenco sui nostri social), ai quali possono rivolgersi per domandare un sostegno per la spesa ma anche supporto e consulenza sui diritti e sui servizi presenti sul territorio. Non ci sono requisiti o differenziazioni di nessun tipo, chi chiama viene ascoltato.

Nei circoli si raccolgono quindi le richieste di chi ha necessità, ma anche le donazioni di prodotti alimentari, si distribuiscono i pacchi, nei circoli ci autofinanziamo. La capillarità delle case del popolo sul nostro territorio ci permette di raggiungere anche i suoi angoli più lontani e di presidiare sulle difficoltà delle località meno centrali.

Le richieste aumentano ogni settimana ora che le difficoltà delle persone si stanno facendo più grandi e, poiché il progetto è completamente autofinanziato, vede la sua attività messa a rischio dalla chiusura dei circoli Arci: senza la possibilità di portare avanti le iniziative di autofinanziamento che nei mesi precedenti ci hanno permesso di soddisfare le richieste, abbiamo più difficoltà a portare avanti il nostro progetto.

La rete sta crescendo e vorremmo provare a rispondere a tutte le domande che arrivano e a sostenere le persone, anche grazie al vostro aiuto.

Soprattutto durante queste festività possiamo continuare a contribuire facendo una donazione tramite la piattaforma Produzioni dal basso al seguente link https://www.produzionidalbasso.com/project/sosteniamo-il-pane-e-le-rose. Ma ci sono anche altri modi di sostenere questo progetto, come portare prodotti alimentari confezionati presso uno dei Circoli Arci, nei quali sono presenti le ceste per la raccolta, oppure donando il tuo tempo per confezionare i pacchi o distribuirli alle famiglie.

Per informazioni e contatti: ilpaneelerose.20@gmail.com, facebook il pane e le rose, instagram ilpaneelerose.20.