Monte Pisano, sopralluogo per il ripristino delle zone percorse dall'incendio

Procede l'intervento di ripristino della vegetazione del Monte Pisano, portato avanti dalla Regione Toscana, in collaborazione con l'Unione Montana Alta Valdicecina, in seguito agli incendi che hanno coinvolto Calci e Vicopisano a fine settembre 2018 e a fine febbraio 2019.

La mattina del 16 dicembre un team di tecnici comunali e della Regione Toscana hanno operato un sopralluogo di verifica per valutare come stanno procedendo le cose sul crinale in località Praticelli di Verruca, tra i due Comuni, dove stanno lavorando gli operai forestali. Un punto molto sensibile agli incendi boschivi, dove il fuoco può subire variazioni repentine.

L'intervento della Regione, iniziato ad ottobre 2020, si concluderà, presumibilmente, a fine gennaio 2021, con uno stanziamento di 40.000 Euro. Il direttore dei lavori è Franco Cerchiarini, assistito da Francesco Drosera, entrambi sono anche progettisti. Il progetto, in fase di attuazione, prevede il ripristino della vegetazione e la riconversione del bosco, finora a prevalenza di pino marittimo, facilmente infiammabile, in bosco di latifoglie. Questo tipo di piante evitano che si formi il sottobosco, costituiscono una sorta di barriera naturale contro l'avanzamento del fuoco, prevengono il fenomeno dello spotting, ovvero il passaggio rapido da un versante all'altro del Monte dell'incendio, facendolo rimanere all'interno della capacità di estinzione.

Fonte: Comune di Vicopisano