Prime consegne dei LibriAlBuio della Croce Rossa, si può ancora partecipare

Ieri i GiovaniCRI del Comitato di Empoli hanno fatto le prime consegne dei LibriAlBuio! E come potete vedere dalle foto, hanno anche pensato ad un piccolissimo pensiero per chi ha deciso di aiutarli.

Tante le persone che hanno partecipato all'iniziativa!

Vuoi partecipare ma pensi sia tardi? Nessun problema! Non è tardi! Prima di Natale è prevista un'altra consegna! Un'ottima idea anche per un piccolo pensiero in vista del Natale, per se stessi o per altri!

Come funziona? Con una donazione di almeno 3 euro i ragazzi della Croce Rossa porteranno un libro incartato direttamente a casa!

Per questa iniziativa puoi contattarli tramite messaggio alle loro pagine social, oppure chiamare al numero 0571526538 o scrivere una mail all'indirizzo empoli.giovani@toscana.cri.it.

Fonte: Croce Rossa Italiana Empoli