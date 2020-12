Promoter per la Toscana, gli organizzatori dei grandi eventi sotto un'unica sigla

Nasce il comitato di scopo Promoter per la Toscana, il coordinamento tra promoter, produttori e distributori di musica dal vivo toscani in risposta alla crisi che ha investito il settore.

Promoter per la Toscana nasce con l’obiettivo di attivare un tavolo con le istituzioni locali, in primis la Regione Toscana, ed attuare politiche per il sostegno e lo sviluppo del settore della Musica Popolare Contemporanea dal vivo, e per contribuire alla scrittura di una normativa regionale specifica per un settore che ha dimostrato di essere prioritario nel quadro dello sviluppo armonico e sostenibile della Regione.

Chi siamo?

Siamo gli organizzatori di eventi attivi in Toscana, da Firenze Rock, a Lucca Summer Fest, siamo gestori dei grandi auditorium come Tuscany Hall e Mandela Forum, ma anche gestori dei club e delle piccole sale concerto nelle città e nelle periferie. Un esercito silenzioso di operatori culturali e maestranze tecniche che producono occupazione ed importanti ricadute economiche, sociali e culturali sui territori dove operiamo.

Senza sostanziali coperture pubbliche produciamo cultura, e alimentiamo un importante indotto.

La rete dei club invernali nei piccoli e nei grandi centri, anima la vita di piccole e grandi comunità producendo negli anni una programmazione culturale, contiene fenomeni di disgregazione sociale ed offre un approdo a tanti giovani, che intorno ad una evento culturale come è un concerto, trovano un luogo sano di aggregazione.

Cosa chiediamo?

Promoter per la Toscana chiede il riconoscimento dell’impresa culturale che opera nel campo della Musica dal Vivo con l’istituzione di un tavolo permanente di confronto con la Quinta Commissione del Consiglio Regionale della Toscana, per offrire un contributo tecnico che sia stimolo ad un’opera di riforma regionale del settore della musica dal vivo, al fine di attivare immediate ed idonee misure di ristoro e successivamente di riforma dei regolamenti regionali per il settore della Musica dal Vivo.

Questi interventi devono associare immediato sostegno alle aziende, ditte individuali, associazioni e partite iva, che sono state fra le più danneggiate dalla pandemia, a politiche lungimiranti per la scrittura di nuove regole, e di azioni che diano forte sviluppo alla ripartenza del settore, valorizzando quei soggetti che tradizionalmente sfuggono dai radar del FUS e dei finanziamenti regionali, ma che in termini culturali ed economici valgono quanto un' industria.

La Musica Popolare Contemporanea è un bene primario, patrimonio mondiale culturale immateriale: ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Parigi del 17 ottobre 2003, ratificata dall'Italia con legge 27 settembre 2007, n. 167. La musica si trasmette di generazione in generazione; è costantemente ricreata dalle comunità e dai gruppi in relazione all’ambiente in cui vivono e al rapporto con la natura e la loro storia; dà alle comunità e ai gruppi un senso di identità e di continuità; promuove il rispetto per la diversità culturale e la creatività; è compatibile con il rispetto dei diritti umani, con il reciproco rispetto tra le comunità e con lo sviluppo sostenibile.

Affermiamo queste ragioni in virtù del fatto che la nostra sia una regione a vocazione culturale, oltre che un datore di lavoro fondamentale in questo Paese ed in tutta l'Eurozona. Affermiamo queste ragioni in virtù del fatto che le sue forme di rappresentazione costituiscano un traino fondamentale per un intero sistema economico per gli indotti che ricadono sui territori, Promoter per la Toscana si impegna affinché la politica regionale rivolga la massima attenzione verso inediti interventi di sostegno al settore, che siano proporzionati all’entità delle perdite subite nel corso della crisi dovuta alla pandemia.

Alessandro Bellucci/Le Nozze di Figaro/Firenze Rock

Luca Zannotti/Musiche Metropolitane

Massimo Gramigni/PRG/Tuscany Hall

Alex Neri/Tenax

Enrico Romero/Firenze Jazz Festival

Roberto Nistri/Controradio

Duccio Tebaldi/Associazione La Chute

Mimmo ed Enrico D’Alessandro/Lucca Summer Festival

Alberto Castellani/A-live

Diego e Brando Pieroni/Kashmir Music

Filippo Morganti/Associazione Liveclub H2NO Pistoia

Mimmo Rosa/The Cage

Marco Dalmasso/La Scena Muta

Luca Pedonese/Barlume

Marco Caciagli/RME ViPeR

Daniele Ferrazzano/Decibel Eventi

Alessandro De Luigi/AD Management

Andrea Vescio/Lumiere Pisa

Luca Del Muratore Enrico Amendolia/Locusta Concerti

Luciano D’agostini - Combo Social Club

David Martinelli/WØM FEST/Musiche Metropolitane

info: promoterperlatoscana@gmail.com