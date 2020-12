Bekaert, I sindacati incontrano l'azienda: "Ritirare procedura di licenziamento e reindustrializzazione"

Si è svolto stamattina a Firenze l'incontro nell'ambito della procedura di licenziamento avviata dalla Bekaert per tutti i 176 lavoratori attualmente in cassa integrazione.

A margine dell'incontro le organizzazioni sindacali territoriali Fiom Cgil e Uilm Uil hanno rilasciato la seguente dichiarazione:

“Abbiamo chiesto all’azienda di ritirare la procedura di licenziamento per poter fare una trattativa sulla reindustrializzazione al Ministero dello Sviluppo Economico in modo libero e aperto. Ha deciso Bekaert di chiudere lo stabilimento di Figline: non è giusto che paghino i lavoratori. Non trattiamo sui licenziamenti né oggi, né mai: ci dev'essere una soluzione di reindustrializzazione che preveda la salvaguardia di tutti i 176 posti di lavoro, lo devono ai lavoratori e al territorio sia le istituzioni che l’azienda”.

Fonte: Ufficio Stampa Cgil Uil Toscana e Firenze