Biglietti da visita professionali: i primi alleati della nostra attività

Nell’era dell’immagine e della condivisione digitale, sapersi presentare al meglio è fondamentale. Questo è vero sia online sia nella realtà tangibile delle cose e delle persone, così come è valido in numerosissimi aspetti delle nostre vite, specie quando il tema è il lavoro. Che si sia liberi professionisti, si lavori in azienda o si possegga un’attività commerciale, comunicare alla perfezione chi siamo e cosa facciamo è fondamentale per restituire un senso di fiducia in quelli che potrebbero essere dei potenziali clienti.

L’alleato giusto per ogni professionista

Proverbialmente, tutto ciò che si fa della propria attività rappresenta un biglietto da visita per il mondo esterno, è per questo importante non trascurare quel pezzettino di carta che, a conti fatti, è il vero e proprio biglietto da visita. La motivazione è abbastanza semplice, ma il tema merita un piccolo approfondimento.

Il biglietto da visita perfetto, anche in epoca digitale, resta un ottimo “alleato professionale”. E questo è vero oggi forse più di ieri. Infatti, oltre ai nostri dati, quel piccolo rettangolo di carta racchiude la nostra immagine, in tutto e per tutto. Commettere errori con il biglietto da visita non è quindi concesso. E la prima, fondamentale, regola è: averne sempre uno a portata di mano. Perché avere un con sé un biglietto da visita spalanca le porte a un ventaglio di opportunità, consentendo di non farci mai trovare impreparati.

Carpe diem

Se, per esempio, in una qualsivoglia situazione un bel colpo di fortuna permette di imbattersi in un potenziale cliente o in un fornitore interessante, voltare lo sguardo alla dea bendata è più facile di quanto possa sembrare. Cellulare o tablet scarichi, la biro che non si trova e l’imbarazzo di chiedere un contatto sono tutte situazioni non poi così difficili da incontrare quando si lavora fuori dall’ufficio. La soluzione più semplice, immediata e senza tempo è certamente un biglietto da visita professionale.

Grazie a un gesto, gradito, elegante e poco invadente, quell’incontro fortuito rompe i confini dell’hic et nunc e trova il suo continuum in un piccolo biglietto capace, ancora oggi come null’altro, di rivelare fin dal primo sguardo la propria immagine e il proprio piacere ad approfondire un rapporto di lavoro, anche e soprattutto, quelli voluti dal caso.

E se, come spesso accade sono le circostanze a decidere per noi, è altrettanto vero che arrivare all’appuntamento con la fortuna preparati dipende solo da noi. Il caso, quando si parla di immagine e preparazione professionale lascia il tempo che trova.

Un biglietto da visita professionale, magari d’impatto, stampato su carta particolare o su un formato poco usuale, offre l’opportunità unica di essere ricordati, di essere visti con occhi nuovi e di essere ascoltati con maggiore interesse. Farne a meno è davvero impossibile se si vuole crescere professionalmente.

La migliore soluzione per la stampa di biglietti da visita professionali

Un biglietto da visita professionale personalizzato e in linea con il nostro brand è quindi fondamentale. Sia che si faccia il rappresentante, sia che si gestisca un’attività commerciale. E da oggi, è ancora più facile creare a propria immagine e somiglianza il biglietto da visita perfetto.

Grazie alla qualità, alla professionalità e alla velocità del servizio offerto a un prezzo imbattibile da Elettra Officine Grafiche è possibile stampare direttamente online i propri biglietti da visita professionali, senza perdere troppo tempo e con una semplicità che sorprende.

Preventivi gratuiti e servizio di spedizione compreso nel prezzo rendono Elettra Officine Grafiche il partner perfetto, professionale ed economico per curare in ogni dettaglio i nostri biglietti da visita. Colori brillanti, un’elevatissima risoluzione e una grande possibilità di personalizzazione garantiscono risultati perfetti.

Che si opti per biglietti classici o si decida per quelli quadrati, che si scelga una carta speciale o una plastificazione particolare (lucida, opaca o soft touch), comporre il proprio biglietto da visita online richiede davvero pochissimi click. Basse o alte tirature, poco importa, grazie a macchinari offset di ultima generazione, infatti, la stampa e la spedizione richiedono meno di 24 ore dall’ordine. Per non rimanere mai senza biglietti da visita e sfruttare al meglio tutte le opportunità di lavoro.