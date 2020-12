Cadavere rinvenuto in un canale a Viareggio

Trovato cadavere nel canale Burlamacca a Viareggio, nei pressi del luogo in cui il 9 dicembre scorso scivolò un uomo dopo un furto. L'uomo non venne mai ritrovato nonostante le ricerche. Il corpo, secondo quanto si apprende, è stato visto da alcuni subacquei che stavano sistemando l'imbarcazione della loro società, che ha sede presso il canale. Loro stessi hanno dato l'allarme. Il corpo si trovava tra le imbarcazioni ormeggiate. Sul posto per il recupero il personale della capitaneria di porto e la polizia che stava conducendo le indagini sul disperso.