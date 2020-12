Cadaveri nelle valigie, quei 40mila euro dei Pasho spariti e i cattivi odori dall'appartamento

Si arricchisce il quadro della vicenda dei Pasho, i cinquantenni coniugi Shpatim e Teuta scomparsi il 2 novembre 2015. Dopo che il corpo del capofamiglia è stato riconosciuto per via delle impronte digitali (si aspetta la conferma per il corpo della coniuge), la trasmissione 'Chi l'ha Visto?' questa sera ha reso noto dettagli importantissimi per la vicenda. Tanto da poter portare l'ipotesi di un movente, 40mila euro posseduti da Shpatim Pasho come risarccimento per un incidente in auto che gli aveva causato diverse ferite.

Intanto irrompe sulla scena un nuovo personaggio, la fidanzata del figlio della coppia albanese Taulant Pasho, fratello di Dorina e Vittoria. Lei sarebbe stata l'ultima a vedere i coniugi Pasho. Sarebbero stati insieme in casa di lei, a Scandicci, presa vicino al carcere proprio per la vicinanza con il figlio. Avrebbero dovuto preparare un tiramisù per accogliere Taulant in uscita dal carcere, così afferma Vittoria nell'intervista su Rai3.

Ma nessuno sa più niente. Arriva una telefonata a Vittoria, dove una donna che si presenta come sua madre afferma che marito e moglie si stanno allontanando e che non devono cercarli. Una voce che non è quella della mamma, che usa parole che non sono della mamma. Un depistaggio?

Passano i giorni, l'8 novembre viene sporta denuncia, le indagini non portano da nessuna parte.

Gli indizi interessanti scoperti nel corso della trasmissione sono la testimonianza di un vicino di casa della fidanzata, che nell'estate del 2016 lamentava assieme agli altri vicini cattivi odori provenienti dal garage dello stabile. Nell'appartamento vivono anche dei cani, che purtroppo sono stati utilizzati per fare la guardia alla droga custodita da Taulant (per questo sarà arrestato). L'odore è dei cadaveri?

Poi le valigie. I Pasho, nella loro trasferta di circa un mese o forse più, avevano un bagaglio consistente. Forse molte valigie. Le stesse in cui sono stati cacciati a forza dopo il sezionamento del cadavere? Dei loro effetti personali, nell'appartamento in cui stavano, non è stato trovato più niente. Neppure il televisore.

