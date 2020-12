Chiusura uffici Comune di Vinci per le feste

L'Amministrazione comunale di Vinci avvisa che giovedì 24 dicembre e giovedì 31 dicembre 2020, gli uffici dell'Ente saranno chiusi al pubblico nell'orario pomeridiano. Pertanto, l'orario di apertura è previsto dalle 9 alle 12.30.

L'Ufficio protocollo presso la sede comunale distaccata in via C. Battisti a Spicchio-Sovigliana, sempre nei giorni del 24 e 31 dicembre rimarrà aperto dalle ore 10 alle 12, mentre la Biblioteca Leonardiana, la Biblioteca civica e la Biblioteca dei Ragazzi saranno aperte al pubblico dalle 9 alle 13.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa