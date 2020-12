Decameron, edizione con commento di Marco Veglia presentata su Facebook

L’Ente nazionale Giovanni Boccaccio e il Centro Studi sull'Ars Nova Italiana del Trecento Marcello Masini, presentano due eventi culturali dedicati rispettivamente alla letteratura ed alla musica del Trecento che si terranno in modalità online a distanza Venerdì, 18 dicembre 2020.

Gli eventi si svolgono tradizionalmente in prossimità del 21 dicembre, data nella quale ricorre l’anniversario della scomparsa di Giovanni Boccaccio (21 dicembre 1375), che a Certaldo visse e morì nella Casa che ancora oggi porta il suo nome e che è sede dei due enti promotori degli eventi, che sono organizzati in collaborazione con European Ars Nova, COmune di Certaldo, Società Italiana di Musicologia, Università degli studi di Roma Tor Vergata, Fondazione Carlo Gesualdo

I due eventi saranno aperti, alle ore 11, dai saluti delle autorità con la seguente scaletta:

Saluti:

Giacomo Cucini Sindaco di Certaldo

Stefano Zamponi Università di Firenze, Presidente Ente Nazionale Giovanni Boccaccio

Gino Ruozzi Università di Bologna, Presidente dell’Associazione degli Italianisti

Rino Caputo Presidente del Centro Studi sull'Ars nova italiana del Trecento

Questi invece i programmi dei due eventi:

Venerdì, 18 dicembre 2020, ore 11-13

Presentazione del libro

Giovanni Boccaccio, Decameron (Milano, Feltrinelli, 2020)

Edizione con commento di Marco Veglia

Marco Veglia dialogherà con i lettori

ACCESSO LIBERO https://meet.google.com/daa-chxx-ahx?hs=122&authuser=0

Introduce:

Loredana Chines Università di Bologna

Modera:

Maurizio Fiorilla Università Roma Tre

Intervengono:

Giancarlo Alfano Università di Napoli Federico II, Giovanna Frosini Università per Stranieri di Siena, Tommaso Lombardi Università di Siena, Angelo Maria Mangini Università di Bologna, Enrico Moretti Università Roma Tre, Natascia Tonelli Università di Siena

Domande dal pubblico

Venerdì, 18 dicembre 2020, ore 17.30

presentazione del libro

The End of the Ars Nova in Italy

The San Lorenzo Palimpsest and Related Repertories

SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 2020

Edited by

Antonio Calvia, Stefano Campagnolo, Andreas Janke, Maria Sofia Lannutti, John Nádas

ACCESSO SU REGISTRAZIONE https://www.facebook.com/EuropeanArsNova

Saluti di benvenuto:

Agostino Ziino Emeritus – Università di Roma Tor Vergata

Intervengono:

Karen Desmond Brandeis University

David Fallows Emeritus – Manchester University

Reinhard Strohm Emeritus – Oxford University

Modera:

Lucia Marchi DePaul University

Conclusioni:

Rino Caputo Centro Studi sull'Ars nova italiana del Trecento

In collaborazione con European Research Council, Università degli studi di Firenze - DILEF, Università di Pavia Dipartimento di Musicologia eBeni culturali, FOndazione Ezio Franceschini - Archivio Gianfranco Contini, Opera del Vocabolario Italiano.

Info: https://www.europeanarsnova.eu/it/

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa