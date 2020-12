Furti in un negozio a Pontassieve, l'uomo era in affidamento in prova: finisce in carcere

I carabinieri della Stazione di Pontassieve hanno arrestato questa mattina, 17 dicembre, un pregiudicato 52enne, di origini meridionali ma da anni residente in zona, in esecuzione di un provvedimento di sospensione immediata della misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova ai servizi sociali emesso dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Firenze.

L’uomo era già condannato a una pena definitiva di 3 anni e 7 mesi per furti commessi nella provincia di Firenze tra il 2009 e il 2015, ma era stato ammesso, a settembre 2019, all’affidamento in prova, iniziando l’attività di operatore ecologico per conto di una Cooperativa di Firenze.

Nel mese di novembre, però, si era reso protagonista di almeno 2 furti e di un tentato furto, in concorso con un suo collega di lavoro. L'uomo si era introdotto durante la pausa pranzo in un esercizio commerciale di Pontassieve, dove aveva asportato l’incasso, sorpreso poi dai dipendenti del negozio.

Le indagini condotte dai Carabinieri hanno consentito di ricostruire l’intera vicenda. Il 52enne e il 53enne sono stati deferiti per tentato furto.

L’Ufficio di Sorveglianza, recependo le risultanze investigative emerse, ha così disposto la revoca dell’affidamento in prova per l’uomo, per il quale stamane si sono aperte le porte del carcere di Sollicciano