Buongiorno oggi ringrazio Andrea che mi ha mandato questa ricetta gustosa un'insalata condita in maniera diversa con una salsa di gorgonzola, panna fresca, il succo del limone e l'immancabile olio di oliva extravergine, la carne è anche abbinata alla frutta come l'uva rossa e la pera. Come dicevo in trasmissione con la Cri noi italiani non abbiniamo spesso carne, insalata e frutta nella nostra tradizione culinaria, ma penso all'utilizzo della mostarda che è diffusa nell'Italia settentrionale e cosa che non sapevo anche in Toscana.

Un'altra particolarità della ricetta è la Misticanza, un mix di erbe selvatiche in insalata tradizionale della cucina laziale. Tra le varie erbe si possono usare: la cicoria selvatica, il finocchio selvatico, la rughetta, la pimpinella, la caccialepre, il tarassaco, il raperonzolo e altre. Un tempo queste erbe venivano utilizzate molto di più soprattutto dalle classi meno abbienti.

Se siete conoscitori delle erbe selvatiche e commestibili durante le vostre passeggiate in campagna o nei prati non durerete fatica a trovarle, per chi invece non riconosce le erbe aromatiche come me, potrebbe trovarle anche ad un supermercato, anche se spesso quelle erbe sono coltivate.

Un'altra alternativa potrebbe essere quella di munirci di guide tascabili e di andare per "Erbe aromatiche" tra il verde della città o in campagna. Dovremmo portare con noi anche un sacchettino di stoffa o un cestino per la loro raccolta, in questo modo mischiamo l'utile al dilettevole, facendo una bella passeggiata e raccogliendo erbe aromatiche commestibili! comunque sarebbe un'esperienza nuova. Prima della nascita dell'agricoltura i nostri antenati sono stati dei raccoglitori di erbe, bacche e frutti, ringraziando la Madre Terra che da sempre produce questi alimenti ricchi di vitamine e sali minerali.

Insalata di tacchino con uva rossa, pera e salsa al gorgonzola

Ingredienti per 4 persone

400 gr di petto di tacchino a fette sottile

1 grappolo di uva rossa piccolo

1 pera rossa

Misticanza (la misticanza è un misto di erbe selvatiche in insalata che trovate anche nei supermercati)

1 costa di sedano

2 cucchiai di noci sgusciate tostate

Per la salsa

50 gr di gorgonzola dolce

50 gr di panna fresca

30 ml di olio extravergine di oliva

½ cucchiaio di succo di limone

Sale e pepe

Preparazione

Fate arrostire su una piastra rovente (elettrica o a ghisa) i petti di tacchino fino a quando saranno perfettamente cotti anche all’interno. Trasferiteli su un piatto e fate raffreddare. Dopo tagliate la carne a listarelle e ponetela in una ciotola con le noci tostate e grossolanamente tritate, i chicchi di uva, la pera tagliata a fettine con la sua buccia, la misticanza, il sedano ridotto a pezzettini. Raccogliete in un contenitore stretto e alto la panna e il gorgonzola a tocchetti. Frullate fino ad ottenere una salsa omogenea, unendo il succo di limone e l’olio a filo. Aggiustate di sale e pepe e utilizzate la salsa per condire l’insalata.

Mandate le vostre ricette a michela@radiolady.it

Seguitemi anche su Facebook

www.facebook.com/groups/cucinarechebonta/

Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa, Lucca, a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.