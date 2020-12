Livorno e Taiwan a confronto per avviare una cooperazione fra città di porto

Oggi si è svolto, in videoconferenza, il secondo incontro fra Livorno e la Rappresentanza di Taipei in Italia organizzato dall’Assessora al porto e all’integrazione porto-città Barbara Bonciani, al fine di attivare un accordo di collaborazione nel campo dell’innovazione e della logistica con le città porto presenti sull’isola, in particolare con la città e il porto di Taichung, porto contenitori di grande importanza nell’area del Far East.

Presenti l’Ambasciatore di Taiwan Andrea S.Y.Lee, Gloria Dari, Presidente dell’Associazione Spedimar, l’ing. Bertini per l’Interporto Amerigo Vespucci e Niccolò Rinaldi Head of Unit Asia Parlamento Europeo e il Prof. Paolo Dario della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

Un primo incontro fra la città di Livorno e Taiwan era avvenuto il 17 settembre scorso, presso l’Associazione Spedimar in cui l’Ambasciatore era stato ospite in occasione della visita all’Azienda Del Corona e Scardigli; incontro in cui, sia la presidente Dari che Barbara Bonciani avevano sottolineato le possibilità future di sviluppo per la città-porto derivanti dal dato dell’export italiano sull’isola che vanta un mercato di oltre 3 milioni di dollari.

L’incontro era stato anche occasione per riflettere su futuri rapporti di cooperazione tra la città di Livorno e Taiwan che oggi hanno trovato ampio spazio di discussione. La presenza della società Evergreen a Livorno è stata riconosciuta come elemento storico e commerciale distintivo su cui aprire una collaborazione fattiva con Taiwan tesa a sviluppare collaborazioni nel campo dell’innovazione tecnologica, della logistica e del commercio. A gennaio si terrà un nuovo incontro fra l'Assessora Bonciani e L'Ambasciatore S.Y Lee per definire gli aspetti formali della collaborazione che vedranno il comune di Livorno coordinatore locale di una proposta che intende valorizzare la vocazione portuale e logistica della città, oltre che le eccellenze di tipo scientifico in questa presenti.

“Sono molto soddisfatta dell'incontro di oggi. – ha dichiarato l'assessora Barbara Bonciani - Ho parlato a lungo con l'ambasciatore S.Y.Lee nei giorni precedenti all'incontro, condividendo una visione comune sulla futura collaborazione fra la nostra città e la rappresentanza di Taipei; collaborazione che intende valorizzare le esperienze realizzate nella città porto di Taichung e di Livorno nei vari campi di interesse e favorire uno scambio di esperienze nel campo dell'innovazione, del sapere scientifico, tecnologico e logistico. L'apertura di questo percorso intende anche favorire nuovi rapporti e traffici commerciali fra Livorno e Taiwan, anche in vista del superamento dei limiti infrastrutturali dello scalo, che si concretizzerà con il completamento del Microtunnel e la realizzazione della Darsena Europa".

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa