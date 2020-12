Meccanica e agricoltura, due progetti di formazione a costo zero per 30 giovani

La Regione Toscana, tramite contributi di Garanzia Giovani nell'ambito di Giovanisì, ha finanziato a Empoli due progetti di formazione professionale gratuita contro la dispersione scolastica, dedicati ai ragazzi con meno di 18 anni che hanno abbandonato anzitempo dalle medie superiori. Quindici i posti ciascuno per i percorsi, dedicati alla meccanica (titolo “Metal Team”) e all'agricoltura (denominato “Green Team”). I promotori di questa iniziativa sono il capofila Centro Life di via San Mamante a Empoli, l'agenzia formativa Forium di Santa Croce sull'Arno e l'istituto superiore “Checchi” di Fucecchio. Le lezioni teoriche e pratiche si terranno tra Empoli e Fucecchio in entrambi i casi nelle sedi dei due partner di progetto, a cui si aggiunge, per gli aspiranti meccanici, la possibilità di utilizzare gli spazi della Streda Costruzioni Meccaniche nella zona artigianale di Mercatale, frazione di Vinci.

Entrambi i corsi prevedono un totale di 2100 ore di attività di cui 800 di stage in aziende del territorio in modo da mettere da subito in pratica le competenze acquisite. I progetti contengono anche un quadro di 34 ore da dedicare ad attività non formative trasversali come un laboratorio di etica e dinamica dei gruppi di lavoro, uno di sensibilizzazione e prevenzione al bullismo, uso e abuso di alcol e sostanze, infine quello denominato “Eros e Psiche” sull'educazione affettiva e sessuale per adolescenti, in cui sono previsti incontri con i ragazzi e le famiglie. I ragazzi saranno sempre seguiti, oltre che dai docenti, anche da un tutor il quale avrà il compito di assisterli in ogni necessità incontrata dentro e fuori l'orario scolastico. Agli allievi sarà consegnato un tablet per le attività didattiche in presenza e a distanza.

Per iscriversi bisogna essere registrati al Programma Garanzia Giovani oltre che in possesso del Patto di Attivazione sottoscritto con il Centro per l'Impiego, il quale deve essere stato stipulato da non più di 60 giorni: tale requisito deve essere rispettato sia al momento dell’iscrizione che al momento dell’avvio delle attività formative. Qualora il Patto fosse antecedente ai 60 giorni, dovrà essere aggiornato con il competente Centro per l'impiego.

Diverse le scadenze: le domande per “Green Team” scadono l'8 gennaio, quelle per “Metal Team” il 23 dello stesso mese. La referente per entrambi i corsi è Anna Maria Sonninimi (centrolife@alice.it) mentre tutte le informazioni e le locandine sono disponibili cliccando sull'area Corsi del sito www.forium.it.