Muore operaio quarantenne cadendo da un pianale, tragedia a Vinci

Incidente sul lavoro mortale questa mattina alle 8.30 in un'azienda di via Machiavelli a Spicchio. Un operaio sui quarant'anni è caduto da circa 2 metri di altezza durante un lavoro, pare dal pianale di un soppalco in un'azienda agricola.

In seguito purtroppo l'uomo è deceduto per complicanze dovute alla caduta.

Sul posto l'ambulanza della Misericordia di Vinci e i carabinieri del comando di Empoli. Era stato allertato l'elisoccorso ma pare che il ferito sia stato trasferito all'ospedale 'San Giuseppe' di Empoli in codice rosso. Pare il decesso sia stato causato dall'importante trauma cranico La medicina del lavoro dell'Asl Toscana Centro sta accertando le cause della caduta.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO