Noleggio a lungo termine: il perché del suo successo

Il noleggio auto a lungo termine si sta rivelando un avversario sempre più temibile per il classico acquisto, tra i professionisti con partita IVA ma anche tra i privati. Ma qual è il motivo del successo crescente di questa formula? Vediamolo insieme.

Che cos’è il noleggio a lungo termine

Se già da tempi lontani si hanno notizie di cavalli, carri e carrozze concessi in affitto, è naturalmente con l’avvento dell’automobile che la formula del noleggio si è pienamente sviluppata e delineata. Oggi, per noleggio auto a lungo termine, si intende un contratto che prevede la concessione di un’auto in noleggio a fronte del pagamento di un canone mensile fisso, comprensivo anche di diversi servizi accessori. Tale soluzione era inizialmente rivolta esclusivamente ai liberi professionisti in possesso di partita IVA, ma negli ultimi anni ha guadagnato sempre più consenso anche tra i privati, perché presenta innegabili vantaggi sia dal punto di vista economico che di gestione: vediamo nel dettaglio quali sono.

I vantaggi del noleggio a lungo termine: costi pianificati, servizi aggiuntivi, nessuna svalutazione

L’aspetto più vantaggioso del noleggio a lungo termine è senza dubbio quello economico, sotto diversi punti di vista. Innanzitutto, distribuire la spesa su diversi mesi ne rende l’impatto molto meno drastico; un ulteriore aspetto positivo del noleggio a lungo termine rispetto all’acquisto di un’auto a rate (formula ad esso paragonabile sotto il punto di vista del dilazionamento dei costi) è che la quota mensile, diversamente dalla rata di acquisto, è fissa e non subisce variazioni nel tempo.

Altro vantaggio di natura economica è che con il noleggio a lungo termine non si ha nessuna svalutazione della vettura nel tempo. Quando si va a rivendere la propria auto, infatti, questa ha un prezzo di vendita nettamente inferiore a quello di acquisto, a prescindere dal fatto che si trovi in condizioni anche quasi perfette: al termine del periodo di noleggio, invece, sarà sufficiente riconsegnare l’auto e stipulare un nuovo contratto scegliendo un altro veicolo. Questo ha un impatto positivo anche dal punto di vista ambientale: eliminando il problema della svalutazione dell’usato, gli automobilisti sono incentivati a cambiare vettura più spesso orientandosi verso i modelli più recenti, che grazie agli sviluppi tecnologici sono sempre più efficienti in termini di emissioni.

Altro grande plus del noleggio a lungo termine sono i servizi accessori compresi nel canone mensile, che in caso di acquisto sono invece a carico dell’automobilista: questi comprendono, ad esempio, bollo e assicurazione, cambio gomme, manutenzione ordinaria e straordinaria e soccorso stradale.

Noleggiare un’auto a lungo termine conviene?

Il successo crescente di questa formula non è sicuramente privo di fondamento. Come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, il noleggio a lungo termine permette di pianificare con esattezza i costi, grazie a una rata mensile fissa e comprensiva di diversi servizi che invece, in caso di acquisto, sarebbero a carico dell’acquirente. In questo periodo di incertezza, un ulteriore lato positivo è che molte compagnie offrono il servizio di consegna del mezzo nella città che si preferisce: se si è interessati a prendere un’auto a noleggio lungo termine a Firenze, basterà indicarlo in fase di conferma e la vettura sarà consegnata nel capoluogo toscano, evitando così all’automobilista uno spostamento superfluo.