Personaggio dell'Anno, 10 nomi per il sondaggio finale del 2020

Torna dopo alcuni anni di assenza il sondaggione dell'anno di gonews.it, quello del Personaggio dell'Anno. Questi 12 mesi del 2020 sono stati paradossali e unici, un anno straordinario che tanti hanno passato quasi esclusivamente a casa per la pandemia. Abbiamo cercato di riassumere in 10 figure quasi tutti i campi attivi durante quest'anno.

Largo spazio alla scienza e alla sanità, ma anche alla cultura, alla filantropia, alla politica e all'economia. Abbiamo scelto personaggi che si sono contraddistinti nel loro ambito, con legami nel territorio toscano, dell'empolese e del comprensorio, sia naturali che acquisiti. Non abbiamo voluto scegliere figure generiche, ma ognuno di questi personaggi rappresenta una categoria lavorativa o istituzionale d'eccellenza.

Abbiamo voluto 'strafare' stilando una lista di 10 nomi da poter votare per questa prima settimana, dal 17 al 24 dicembre. I primi tre nomi saranno riproposti per la finalissima dell'ultima settimana, così che il 31 dicembre alle 13 sarà possibile sapere il nome del Personaggio dell'Anno 2020 secondo gonews.it

Partiamo in ordine rigorosamente alfabetico.

- Lavinia Bini. Soprano originaria di Empoli, quest'anno è stata tra le poche cantanti liriche ad essersi esibita a causa dello stop degli eventi culturali. Ha fatto il suo debutto all'Arena di Verona con il Gianni Schicchi di Giacomo Puccini. Un motivo di vanto per tutto l'Empolese Valdelsa. Il voto per lei è un segnale anche per tutti gli operatori della cultura che stanno soffrendo il blocco delle manifestazioni al pubblico

- Margherita Cassano. Prima donna eletta presidente aggiunto della Cassazione, dopo essere stata presidente della Corte d'Appello di Firenze. A 64 anni, con 40 di esperienza in magistratura, è stata anche sostituto procuratore e impegnata nella direzione distrettuale antimafia con Pier Luigi Vigna, indagando sui traffici di stupefacenti e sulle infiltrazioni in Toscana della criminalità organizzata.

- Giulio Deangeli. Non è toscano ma a Pisa ha conseguito 4 lauree in 4 mesi, con l'Università e con la Scuola Superiore Sant'Anna. In tutte le discipline in cui si è impegnato (medicina, ingegneria, biotecnologie) ha ottenuto il massimo dei voti. Il suo impegno contro le malattie neurodegenerative si è spinto al massimo proprio nel 2020. Ha ottenuto 5 borse di studio per Cambridge.

- Eugenio Giani. 61 anni, originario di Empoli ma vissuto a San Miniato e fiorentino d'adozione, il neo-eletto presidente della Toscana ha ribaltato i pronostici pessimisti in campagna elettorale, conquistando il 48,6% degli elettori toscani e staccando di 8 punti percentuali la rivale leghista Susanna Ceccardi. Sta affrontando l'emergenza coronavirus nella seconda ondata della pandemia, la prossima sfida nel 2021 è la campagna di vaccinazione contro il Covid.

- Silvia Guarducci. Il 3 febbraio la dottoressa Guarducci è stata nominata dirigente sanitario dell'ospedale 'San Giuseppe' di Empoli. Poi, la pandemia. Ha dovuto gestire l'apertura dei reparti covid e due ondate consecutive di pandemia, con tutte le difficoltà del caso. In rappresentanza dell'ospedale di Empoli e del personale sanitario ha ricevuto il Sant'Andrea d'oro dall'amministrazione comunale di Empoli.

- Iacopo Melio. Personaggio dell'Anno 2014 per gonews.it, a 6 anni di distanza è riuscito a farsi eleggere consigliere regionale per il Pd con il massimo delle preferenze (11mila) nel collegio di Firenze centro e una campagna elettorale condotta totalmente a distanza. Con la onlus Vorreiprendereiltreno ha sensibilizzato i toscani ai problemi riguardanti i disabili.



- Daniela Mori. 58 anni di Empoli, è stata confermata quest'anno alla guida di Unicoop Firenze, come presidente del Consiglio di Sorveglianza. La catena di supermercati ha portato avanti numerose iniziative contro il coronavirus, tramite la Fondazione Il cuore si scioglie e con acquisti solidali verso i centri antiviolenza e per le famiglie in difficoltà a causa della pandemia.

- Rino Rappuoli. 68 anni, originario del Senese, microbiologo che con la Toscana Life Sciences di Siena sta perseguendo l'obiettivo di scovare gli anticorpi monoclonali per la cura e la prevenzione dell'infezione da coronavirus SARS-CoV-2. Considerato “padre dei vaccini moderni”, Rappuoli è stato premiato con il Pegaso d'Oro della Regione Toscana questa estate.

- George Rapier III. Magnate texano dell'industria statunitense, è legato all'Empolese Valdelsa per la Villa Bibbiani, che possiede e in cui vive. Ha donato un milione di euro all'ospedale San Giuseppe e alla Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa per i progetti legati alla cura contro il coronavirus e per tamponare le situazioni di disagio per le famiglie in difficoltà.

- Sandro Veronesi. 61 anni, toscano di origine per aver vissuto a Prato e Firenze. Quest'anno ha vinto il suo secondo premio Strega con Il Colibrì, dopo il successo nel 2006 di Caos Calmo. Pluripremiato per i suoi numerosi romanzi, con le sue opere è passato dall'attualità più stringente (Cani d'Estate) fino ai testi antichi (Non dirlo. Il Vangelo di Marco).