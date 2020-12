Pistoia, un manifesto di Natale arricchisce la città

Un collage di colori vivaci che tracciano la scritta ‘‘Natale 2020’’, accompagnata dalle parole della scrittrice pistoiese Gianna Manzini. È il manifesto che cala Pistoia nel clima natalizio, da oggi affisso per le strade della città. Si tratta di un’opera donata alla città dall’artista Fabio De Poli, che con Pistoia mantiene da anni un filo diretto, fatto di mostre e incontri sull’arte contemporanea. Questa mattina, il sindaco Alessandro Tomasi ha incontrato l’artista, per rinnovare gli auguri alla città.

La grafica elaborata da De Poli è a suo modo semplice eppure carica di significati e rimanda, proprio nella sua semplicità, alla complessità estrema del momento che stiamo vivendo. Un collage di tonalità vivaci, che vogliono essere un incoraggiamento a restare uniti e ad andare avanti. Un messaggio potente che De Poli ha voluto sottolineare con le parole di Gianna Manzini “Incontrarsi poi per la strada, in piena luce, guardarsi in viso, spiegare la voce, fu una sorpresa così bella, che parve promessa di felicità...”.

Un Natale diverso quest’anno, che non può offrire iniziative e appuntamenti ludici e culturali come l’Amministrazione è solita organizzare in questo periodo. La città tuttavia è stata abbellita con luci di Natale che, in collaborazione con vari partner, decorano la città, a partire da piazza del Duomo, ma anche con le cartoline postali che ritraggono l’immagine di un orso che sorvola Pistoia, quasi a proteggerla, frutto della fantasia del disegnatore Francesco Fagnani e che i bambini e le bambine, dai nidi alle elementari, stanno ricevendo come piccolo omaggio. Non mancano gli arredi a verde, che arricchiscono molti scorci della città.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa