Ufficio postale Capraia Fiorentina, orari rimodulati ma il sindaco chiede servizi più ampi

Dalla scorsa primavera l’ufficio postale di Capraia Fiorentina ha subito una riduzione dell’orario di apertura comportando notevoli disagi ai cittadini.

In questi mesi l’Amministrazione comunale ha attivato una fitta interlocuzione con Poste Italiane per sottolineare le problematiche causate da questa decisione che vede l’ufficio postale aperto tre giorni la settimana: il lunedì, il mercoledì e il venerdì mattina.

“La riduzione dell’orario di apertura ha causato molti problemi ai cittadini, ha detto il sindaco Alessandro Giunti. Visto il bacino di utenza il servizio attuale non è sufficiente ad esaudire tutte le richieste. In questi mesi oltre a contattare direttamente la dirigenza di Poste Italiane abbiamo contattato anche diversi livelli istituzionali per sottolineare la situazione che si è creata e far comprendere l’importanza di questo servizio per la popolazione per il disbrigo di numerose pratiche”.

La richiesta avanzata dal Comune di Capraia e Limite a Poste Italiane è stata quella di ampliare l’orario di apertura ma al momento, hanno fatto sapere dai vertici aziendali, questa possibilità non è attuabile, precisando che in nessuna parte del territorio nazionale sono stati effettuati ampliamenti di orario degli uffici postali.

“ In questa fase di attesa, ha proseguito il sindaco, abbiamo quindi chiesto a Poste Italiane di rimodulare i tre giorni di apertura – che al momento sono lunedì, mercoledì e venerdì - prediligendo la giornata del sabato, così da consentire l’accesso ai molti utenti che durante la settimana sono impegnati nelle loro attività lavorative”.

La richiesta è stata accolta da Poste Italiane che ha comunicato che da questa settimana l’ufficio postale di Capraia Fiorentina sarà aperto il lunedì, il mercoledì e, anziché il venerdì mattina, il sabato mattina.

“ Un percorso che stiamo portando avanti nell’interesse dei cittadini. Riaprire almeno l’ufficio il sabato mattina consentirà alle persone, che durante la settimana non possono recarsi alle poste, di usufruire del servizio. Non possiamo però dirci soddisfatti e continueremo ad avanzare le nostre richieste per ottenere un’apertura ordinaria su tutta la settimana e in questo senso Poste Italiane ha garantito un suo impegno, ha concluso il sindaco”.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa