Programma Nessuno Escluso, l'aiuto di Asev per compilare le iscrizioni alle scuole

Dal 4 al 25 gennaio 2021 le iscrizioni alla scuola primaria e secondaria per l'anno scolastico 2021/2022 devono essere effettuate solamente on line sul sito del Ministero dell'Istruzione. Grazie al Programma Nessuno Escluso, chiunque abbia difficoltà e necessiti di aiuto per la compilazione della domanda può contattare i seguenti Sportelli del Programma. Basta semplicemente prendere un appuntamento e ricevere un supporto anche in lingua arabo, cinese, inglese.

I servizi sono gratuiti e sono rivolti a tutti i cittadini dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa.

Lo Sportello Donyasso è aperto dal 2018 ed è gestito da ASEV - Agenzia per lo Sviluppo dell’Empolese Valdelsa. Dal novembre 2020 è operativo anche il Punto Giovani di Avane gestito dalla Cooperativa Il Piccolo Principe.

SPORTELLO DONYASSO si trova in Via Tripoli n. 11 a Empoli

Per appuntamenti in lingua:

Telefono 0571/1825630 – attivo il lunedì pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00 e il mercoledì mattina dalle 9.00 alle 13.00 e-mail: sportellodonyasso@oxfam.it

In lingua Araba

WhatsApp: 340 6750306 attivo il mercoledì mattina dalle 9.00 alle 13.00

In lingua Cinese

Wechat: ID del canale wechat sportello Donyasso: wxid_o4gz8tnuzh9a22 attivo il lunedì mattina o mercoledì mattina dalle 9.00 alle 13.00

PUNTO GIOVANI DI AVANE si trova in Via Magolo 32 a Empoli

Per appuntamenti in lingua italiana WhatsApp: Cell. 3394192101

Telefono 0571 82403 –aperto il martedì e il venerdì dalle 10.00 alle 13.00

e-mail: puntogiovani@web.ilpiccoloprincipe.coop

Fonte: ASEV - Ufficio stampa