Pusher sorpreso alla guida sotto l'effetto di droga, arrestato

Sorpreso alla guida della propria autovettura, un trentacinquenne nato e residente a Sansepolcro è stato tratto in arresto da parte dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia biturgense per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’uomo è stato intercettato nella serata di ieri da una pattuglia del Nucleo Radiomobile che lo ha fermato per un controllo anche finalizzato al rispetto delle norme di contenimento della diffusione del COVID-19; proveniente dall’Umbria e senza poter fornire giustificazioni attendibili è stato perquisito per il suo atteggiamento sospetto ma soprattutto a causa dei numerosi precedenti di polizia in materia di stupefacenti. La perquisizione ha dato esito positivo, i militari hanno rinvenuto 5 grammi di eroina e hanno potuto riscontrare, grazie a una speditiva attività investigativa, che la stessa era destinata ad una cessione che avrebbe avuto luogo di lì a poco.

Al termine del controllo è finito in manette e accompagnato presso la camera di sicurezza del Comando Compagnia in attesa di direttissima. Il giovane, al quale è stata ritirata la patente perché era alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, è stato inoltre sanzionato per aver violato le disposizioni in materia di contenimento epidemiologico.