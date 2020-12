Regalo di Natale, show di Marco Predieri '& Friends' su Clivo Tv

Un vero e proprio show con tante star dello spettacolo dal vivo. Dai big del musical Silvia Querci e Renato Crudo alle signore del teatro Francesca Nunzi e Giorgia Trasselli e c’è anche il tenore Maurizio Marchini, che nel marzo scorso incantò il mondo in lockdown cantando “Nessun dorma” dal balcone di casa

Andare a teatro, si sa, non è possibile, neppure in queste feste natalizie. Lo spettacolo dal vivo è fermo ormai da mesi … ma il pubblico non si è dimenticato dei suoi protagonisti, cercandone gli artisti sui social, o nel mondo virtuale, raramente ritrovandoli in tv, dove però è nata qualche lodevole iniziativa per continuare a tenere accesi i riflettori sul teatro. Dallo scorso luglio in Toscana un palcoscenico virtuale lo propone Clivo Tv, sul canale 680 del digitale terrestre, ospitando, in collaborazione con il Teatro di Cestello, il ciclo di spettacoli “Stasera a teatro”, produzioni selezionate e introdotte da un volto noto della nostra prosa, l'attore e regista fiorentino Marco Predieri.

Appuntamenti sempre più seguiti, tanto da passare in prima serata la domenica, alle 21,30, mentre il mercoledì in seconda alle 22,40. Proprio l'affetto e le richieste giunte dagli spettatori hanno spinto Marco Predieri a immaginare un momento speciale per la settimana clou delle Feste, un “Regalo di Natale” originale, oltre la regolare messa in onda di commedie precedentemente registrate.

Uno show autentico, da costruire e confezionare coralmente, con la partecipazione di tanti amici, dei veri e propri big dello spettacolo italiano, appartenenti ai diversi generi che siamo soliti applaudire nelle nostre sale, su e giù per la Penisola.

Dalla prosa alla musica classica, dal pop alla lirica fino al musical. “Sarà una serata veramente unica – spiega l'attore – realizzata nel pieno rispetto delle norme in vigore, sulla prevenzione del contagio, ma con tutte le atmosfere tipiche di questi giorni di festa. Un’occasione per noi di tornare al nostro pubblico e a regalare e regalarci un paio d'ore di serenità e intimità. Aria di famiglia e voglia di condivisione, nell'attesa di poter tornare a guardarci negli occhi e a sentire, dal vivo, l'abbraccio gli uni degli altri”.

Tra gli artisti che prenderanno parte allo spettacolo ci saranno il Trio Vocale “Le Signorine” , star del teatro musicale come Silvia Querci e Renato Crudo, l'ultimo Romeo del fortunato “Romeo e Giulietta – ama e cambia il mondo” di Zard, e ancora Antonio Lanza, il principe azzurro del musical “Cenerentola”, una diva internazionale, Donatella Alamprese. Dalla musica classica il duo formato dalla soprano Eva Mabellini e dalla pianista Pamela Burrini, poi il tenore Maurizio Marchini, il cui “Nessun dorma” cantato dal balcone di casa nel marzo scorso è giunto in ogni parte del mondo, come un raggio di speranza nel momento più drammatico del primo lockdown.

Due guest star infine, a condividere con Marco questo viaggio, le attrici Francesca Nunzi, reduce dai successi di “Aggiungi un posto a tavola” con Gianluca Guidi, e Giorgia Trasselli, la mitica “tata” di Casa Vianello. Poi gli amici della Compagnia Stabile del Teatro di Cestello. La regia tv è firmata da Matteo Lorini, mentre la produzione è curata da Laura Cellerini per Area 51.

“Ogni amico, ciascun artista, ha deciso di regalarci un inedito, qualcosa di unico pensato appositamente per questa Festa – spiega Predieri – attraverso la quale vogliamo, tutti insieme, raggiunge tante persone, per trascorrere il Natale in compagnia, sperando di portare sorrisi e un po’ di serenità, in questi giorni che rischiano, per le contingenze, di farci sentire un po’ più soli e isolati. L'appuntamento è in tv, su Clivo, canale 680, mercoledì 23 alle 22,40 e la domenica successiva il 27 alle 21,30, ma metteremo l’evento a disposizione anche on-line – conclude l'attore - forse proprio nel giorno stesso di Natale. Intanto in queste ore stiamo ultimando i preparativi, per essere perfetti , quando entreremo nei salotti degli amici che ci vorranno ospitare”.

Fonte: Teatro del Cestello